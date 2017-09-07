Деньги
Источник: «Ведомости»
10:00, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Минздраву потребовалось 266 млрд рублей на зарплаты медикам

У Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) нет денег на зарплаты медикам после 2018 года.

«Ведомости» со ссылкой на подготовленную Минздравом записку к бюджету 2018-2020 годов пишут, что у ФОМС возник дефицит порядка 266 миллиардов рублей. Для покрытия дефицита Минздраву потребуется взять из бюджета 95,5 миллиарда рублей в 2019 году и 170,4 миллиарда в 2020-м.

В Минздраве назвали преждевременной попытку комментировать проект бюджета. А в Минфине сказали, что в 2018 году ФОМС, «безусловно, обеспечит зарплаты согласно указу президента».

Напомним, в 2012 году президент Владимир Путин распорядился к 2017 году довести зарплаты врачей до 180% от средней по экономике региона, в 2018 году – до 200%.

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Ушаков Олег

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