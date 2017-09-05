Деньги
Источник: ОТР
12:05, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Глава Минэкономики предсказал падение инфляции до 3,4%

Глава Минэкономики Максим Орешкин допустил снижение инфляции в России до 3,4% по итогам 2017 года.

Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущего курса доллара инфляция в РФ по итогам года может опуститься ниже 3,5%. Он также назвал маловероятной дефляцию в сентябре.

«У нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это, на самом деле, в том числе такой большой сигнал для Центрального банка», — цитирует Орешкина ОТР. По его словам, инфляция постепенно снижается, а рубль — значительно укрепляется.

Ранее Орешкин заявлял, что инфляция в РФ в конце 2017 года может составить 3,5-3,7%.

Между тем 5 сентября рубль понизился к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже. Незначительное падение национальной валюты эксперты связывают с относительной стабильностью цен на нефть.

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