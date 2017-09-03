ВЭБ вложит деньги в производство летающего мотоцикла для доставки

Внешэкономбанк (ВЭБ) готов вложить несколько миллионов долларов в компанию, производящую летающие мотоциклы.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в субботу, 2 августа. на презентации летающего мотоцикла заявил о том, что кредитная организация готова вложить свои средства в компанию «Ховерсерф», занимающуюся производством летающих мотоциклов, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это перспективно. Мы планируем вложиться в эту многофункциональную платформу. Думаем, что требуется несколько миллионов долларов», — рассказал Горьков.

Он отметил, что мотоцикл можно использовать для разных целей.

«Во-первых, перевозка людей. Мотоцикл уже может совершать полет на несколько километров. С заменой батарей, облегчением композиции его возможности будут увеличиваться. Во-вторых, это вопрос доставки грузов», — отметил глава ВЭБ.

По словам Горькова, разработкой могут заинтересоваться после того, как мотоцикл начнет доставлять вещи на Крайний Север. «Эта платформа может быть использована взамен для доставки грузов на небольшие и средние расстояние», — считает он.

Отмечается, что первые модели летающего мотоцикла продадут к концу года.