Деньги
Источник: РИА "Новости"
09:15, 03 Сентября 2017 Версия для печати

ВЭБ вложит деньги в производство летающего мотоцикла для доставки

Внешэкономбанк (ВЭБ) готов вложить несколько миллионов долларов в компанию, производящую летающие мотоциклы.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в субботу, 2 августа. на презентации летающего мотоцикла заявил о том, что кредитная организация готова вложить свои средства в компанию «Ховерсерф», занимающуюся производством летающих мотоциклов, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это перспективно. Мы планируем вложиться в эту многофункциональную платформу. Думаем, что требуется несколько миллионов долларов», — рассказал Горьков.

Он отметил, что мотоцикл можно использовать для разных целей.

«Во-первых, перевозка людей. Мотоцикл уже может совершать полет на несколько километров. С заменой батарей, облегчением композиции его возможности будут увеличиваться. Во-вторых, это вопрос доставки грузов», — отметил глава ВЭБ.

По словам Горькова, разработкой могут заинтересоваться после того, как мотоцикл начнет доставлять вещи на Крайний Север. «Эта платформа может быть использована взамен для доставки грузов на небольшие и средние расстояние», — считает он.

Отмечается, что первые модели летающего мотоцикла продадут к концу года.

читайте также:
Роснефть VS АФК: удар по инвестиционной привлекательности России
 »

читайте также:Столичный рынок коммерческих площадей, традиционно сдаваемых в аренду, пережил настоящую трансформацию
Арендный бизнес с сетевыми food ритейлерами. Выгодные инвестиции
В последние годы столичный рынок коммерческих площадей, традиционно сдаваемых в аренду, пережил настоящую трансформацию и «перезагрузку» направленности. Особо явно тенденции проявляются на рынке street retail, который традиционно гибко реагирует на изменения »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Сергей Ежов: И "Газпром" туда же – в офшоры
00:02, 03 Сентября 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о «Газпроме» как флагмане полного провала курса на деофшоризацию российской экономики
»
Иосиф Кобзон: Не дождетесь – на пенсию я не уйду!
20:07, 02 Сентября 2017
11 сентября Иосифу Кобзону исполнится 80 лет. В преддверии юбилея Sobesednik.ru поговорил с артистом
»
Лондон, Париж, Москва: где учатся дети российских звезд
17:08, 02 Сентября 2017
Все родители мечтают дать детям самое лучшее, и знаменитости тут не исключение, а скорее законодатели моды
»