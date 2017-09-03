Сергей Ежов: И "Газпром" туда же – в офшоры

Обозреватель Sobesednik.ru – о «Газпроме» как флагмане полного провала курса на деофшоризацию российской экономики.

Богатые россияне хранят на зарубежных счетах 2,5 трлн $, подсчитали авторитетные западные экономисты. В Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других аналогичных офшорных центрах находятся активы, равные по стоимости всем накоплениям внутри страны. И в несколько раз превышающие наши государственные международные резервы.

Деньги, которые выводятся из России, это недополученные бюджетом налоги, то есть пенсии, зарплаты учителей, дороги и стены поликлиник. Это лишенная инвестиций отечественная экономика, новые производства и рабочие места. Которые могли бы стать новыми, но не стали.

Закон о деофшоризации российской экономики был с помпой принят несколько лет назад. Однако не остановил бегство капитала за границу и даже привел к обратному результату. Крупнейшие бизнесмены умножают свои состояния здесь, а хранить и тратить их предпочитают в других юрисдикциях.

Закон обязал предпринимателей декларировать свои офшорные активы, но они предпочли вовсе отказаться от российского налогового резидентства. Для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году, что многим космополитичным олигархам даже в радость. К тому же сохранилось и множество юридических лазеек.

Можно пафосно рассуждать о том, что прибыль должна оставаться в России, но капитал по сути своей чужд патриотических чувств и предельно рационален. Поэтому офшорами не брезгуют и предельно приближенные к кремлевскому двору миллиардеры.

Это и Алишер Усманов, который «живет в счастье» и чувствует «страшную зависть лузеров». И Юрий Ковальчук, считающийся надежным другом президента Владимира Путина. Офшорными счетами не побрезговали даже госкомпании, включая «Газпром».

Законы, конечно, важны. Но без восстановления доверия к российским политическим и экономическим институтам они стоят не дороже, чем бумага, на которой печатаются.