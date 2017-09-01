Что делать, если банкомат "съел" деньги?

Как поступать в ситуации, когда банкомат не зачисляет на карту внесенные денежные средства, узнал Sobesednik.ru.
Врагу не пожелаешь ситуации, когда пытаешься зачислить деньги на свой счет через банкомат, а бездушная машина нагло съедает купюры, не отражая это в балансе. Что делать, если такое случилось?
Получите чек
В нем записано время технического сбоя или же факт успешно совершенной операции по зачислению средств на счет. Если в будущем все дойдет до суда, то это будет ваше первое доказательство.
Звоните в call-центр
Четко, не поддаваясь панике, сформулируйте свое сообщение с просьбой разобраться в случившейся ситуации и зачислить внесенные средства. Требуйте зарегистрировать ваше обращение и продиктовать вам его номер.
Обратитесь к сотруднику банка
Объясните, что произошло. По возможности привлеките свидетелей. Напишите заявление на возврат денежных средств. В нем нужно изложить ситуацию, указать свои паспортные данные, дату и время происшествия, номер злосчастного устройства и название офиса, в котором оно расположено.
Отправьте телеграмму-претензию
Лишний рычаг давления не помешает. Телеграмма отправляется в банк с уведомлением о вручении. Уведомление отправляется на ваш адрес. Это доказательство того, что ваше заявление было получено. После отправки вы получаете заверенную копию телеграммы – доказательство факта обращения в структуру с требованием зачислить деньги на счет.
Ждите
По действующему законодательству, у банка есть 30 дней на рассмотрение вашего заявления, и вряд ли что-то поможет вам ускорить этот процесс. Хотя периодические звонки и визиты в банк лишними не будут.