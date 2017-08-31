Спорить с налоговой? Можно и нужно!

Что делать, если в налоговом уведомлении сумма, превышающая налог, который надо выплатить, выяснил Sobesednik.ru.
Например, пришел налог на машину, которую вы давно продали, или налог на землю вам рассчитали за полгектара, а у вас всего 5 соток. Попробуйте действовать следующим образом:
1. Заполните заявление о наличии в налоговом уведомлении недостоверной информации.
Форма заявления должна быть приложена к налоговому уведомлению, которое вам направила налоговая инспекция. Если вы ее не обнаружили, заявление вы можете составить в произвольном виде, указав обнаруженные ошибки.
В заявлении должна быть указана следующая информация:
– номер налогового уведомления;
– адрес инспекции, в которую вы собираетесь направить данное заявление;
– ваши Ф.И.О. и ИНН.
К заявлению необходимо приложить копии документов, которые подтверждают ошибку со стороны налоговой.
2. Направьте заявление в налоговую инспекцию.
Это можно сделать тремя способами:
– Лично. Подготовьте заявление в двух экземплярах. На том, что останется у вас, поставят отметку о принятии.
– Отправьте по почте. Лучше с описью вложения, чтобы иметь доказательство даты отправки заявления и конкретных документов.
– Через интернет. А именно: через личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.
3. Дождитесь нового налогового уведомления с верными данными.
Налоговый орган должен выяснить причину ошибки, пересчитать налог и направить вам новое налоговое уведомление. При этом в графе «Исчисленная сумма налога» будет указана правильная сумма, а в графе «Сумма налога, исчисленная ранее» – сумма, указанная в первоначальном уведомлении.
4. При наличии переплаты по налогу подайте в инспекцию заявление о возврате лишней суммы или заявление о ее зачете в счет предстоящих платежей.
5. Дождитесь возврата (зачета) переплаты по налогу.
Решение инспекция должна принять в течение 10 дней со дня получения вашего заявления. А направить вам сообщение – в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. Вернуть налог обязаны не позднее одного месяца с этой же даты.