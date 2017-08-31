Спорить с налоговой? Можно и нужно!

Что делать, если в налоговом уведомлении сумма, превышающая налог, который надо выплатить, выяснил Sobesednik.ru.

Например, пришел налог на машину, которую вы давно продали, или налог на землю вам рассчитали за полгектара, а у вас всего 5 соток. Попробуйте действовать следующим образом:

1. Заполните заявление о наличии в налоговом уведомлении недостоверной информации.

Форма заявления должна быть приложена к налоговому уведомлению, которое вам направила налоговая инспекция. Если вы ее не обнаружили, заявление вы можете составить в произвольном виде, указав обнаруженные ошибки.

В заявлении должна быть указана следующая информация:

– номер налогового уведомления;

– адрес инспекции, в которую вы собираетесь направить данное заявление;

– ваши Ф.И.О. и ИНН.

К заявлению необходимо приложить копии документов, которые подтверждают ошибку со стороны налоговой.

2. Направьте заявление в налоговую инспекцию.

Это можно сделать тремя способами:

– Лично. Подготовьте заявление в двух экземплярах. На том, что останется у вас, поставят отметку о принятии.

– Отправьте по почте. Лучше с описью вложения, чтобы иметь доказательство даты отправки заявления и конкретных документов.

– Через интернет. А именно: через личный кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.

3. Дождитесь нового налогового уведомления с верными данными.

Налоговый орган должен выяснить причину ошибки, пересчитать налог и направить вам новое налоговое уведомление. При этом в графе «Исчисленная сумма налога» будет указана правильная сумма, а в графе «Сумма налога, исчисленная ранее» – сумма, указанная в первоначальном уведомлении.

4. При наличии переплаты по налогу подайте в инспекцию заявление о возврате лишней суммы или заявление о ее зачете в счет предстоящих платежей.

5. Дождитесь возврата (зачета) переплаты по налогу.

Решение инспекция должна принять в течение 10 дней со дня получения вашего заявления. А направить вам сообщение – в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. Вернуть налог обязаны не позднее одного месяца с этой же даты.