Решение Центробанка о санации вызвало рост акций "Открытия"

Центробанк объявил о санации банка «Открытие», где с 29 августа ввели временную администрацию.

25 августа Sobesednik.ru писал, что банк «Открытие» может перейти Фонду консолидации банковского сектора, который ЦБ создал в мае для самостоятельной санации банков. Как посчитали в регуляторе, такой вариант дешевле санации через кредитование от Агентство по страхованию вкладов.

29 августа ЦБ сообщил на своём сайте о том, что банк «Открытие» продолжит работу в обычном режиме. Его инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, сотрудники которого войдут в состав временной администрации банка.

После объявления ЦБ о санации «Открытия» стоимость акций банка выросли на 2,3%.

Напомним, в июне и июле из «Открытия» забрали свыше 620 миллиардов рублей после того, как российское агентство АКРА присвоило банку рейтинг ВВВ-, что лишило его возможности размещать средства из государственного бюджета и негосударственных пенсионных фондов. После оттока капитала «Открытие», в чей состав входят Рокетбанк и банк «Точка», перестал быть крупнейшей частной кредитной организацией в России.