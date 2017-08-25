Два российских банка решили отключить от системы SWIFT

Работающие в Крыму Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк отключили от системы SWIFT.

Как пишут «Ведомости», такое решение приняла компания Finastra, являющаяся правообладателем программного обеспечения для работы со SWIFT. Finastra оценила свои риски на фоне усиления санкций против РФ и с 31 августа решила прекратить сотрудничество с РНКБ и Темпбанком.

В РНКБ заявили, что банк не осуществляет расчётов через западные кредитные организации и использует расчётную систему ЦБ, поэтому отключение от системы SWIFT не повлияет на его работу.

Сообщается, что бизнес Finastra сконцентрирован в основном в США и Канаде. Российские банки используют софт от Finastra и от самой SWIFT (Alliance Acсess). РНКБ и Темпбанк могут перейти на программное обеспечение от Alliance Acсess, но для этого потребуются технические перенастройки и несколько десятков тысяч долларов.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, пользователями которой являются свыше 10 тысяч организаций. Ежедневно через SWIFT проходит около миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах и ценных бумагах.