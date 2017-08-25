Деньги
Источник: Известия
11:35, 25 Августа 2017 Версия для печати

Цена на апельсины в РФ выросла за год почти на 30%

Из-за плохого урожая в Турции и Египте цены на импортные апельсины увеличились на 29,4%.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, цена на апельсины в России за год увеличилась на 29,4%. Отмечается, что в июле 2016 года средняя стоимость 1 кг апельсинов составляла 78,52 рубля. В июле 2017 года цена на килограмм фруктов поднялась до 101,64 рубля.

При этом спрос на апельсины снизился. Так, например, количество импортных апельсинов в магазинах в апреле — июне нынешнего года уменьшилось в 2,8 раза по сравнению с показателями января — марта.

Эксперты издания считают, что одна из причин низкого спроса на апельсины — высокие цены. При этом они отмечают, что высокие цены обусловлены неурожаем в Турции и Египте — странах, которые являются главными поставщиками апельсинов.

Ожидается, что цены на цитрусовые будут только подниматься: с октября спрос на фрукты традиционно растет.

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