Акционер "Открытия" опроверг переход банка в собственность ЦБ

СМИ сообщили о том, что собственником банка «ФК Открытие» может стать Центробанк.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что один из сотрудников «Альфа-капитала» направил клиентам компании письмо, в котором говорил о проблемах в четырех банках, в том числе в «Открытии». Позже компания отозвала письмо, отметив, что изложенная в нем позиция была личным мнением сотрудника.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех госбанкиров и два осведомленных источника, «Открытие» может перейти в собственность фонда консолидации банковского сектора, созданного Центробанком для санации банков. Источники называют такой вариант весьма вероятным, но отмечают, что окончательное решение еще не принято.

Однако основной акционер «Открытия» Вадим Беляев в разговоре с газетой заявил, что переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет. Представители ЦБ ситуацию не комментируют.

Сообщалось, что за июнь и июль юридические лица забрали из банка «Открытие» 430 миллиардов рублей, физические — около 36 миллиардов.