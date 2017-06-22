Деньги
15:25, 22 Июня 2017 Версия для печати

Медведев повысил прожиточный минимум в России на 218 рублей

Правительство РФ повысило прожиточный минимум в целом по стране на 218 рублей – до 9 909 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 г. на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения – 10701 рубль, пенсионеров – 8178 рублей, детей – 9756 рублей», – говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле Медведев снизил прожиточный минимум на 198 рублей – до 9691 рубля.

По данным Росстата, к первым трём кварталам 2016 года в России проживало более 20 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума.

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