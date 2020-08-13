Конкурс-розыгрыш набора настоящего чемпиона от Gillette

Бренд Gillette стал официальным спонсором Российской Премьер-Лиги. В честь этого бренд совместно с ИД «Собеседник» разыграет среди подписчиков «Собеседник.Афиша» в «Одноклассниках» набор настоящего чемпиона — бритву и гель Gillette Fusion Proglide 5. А также месячную подписку на Матч ТВ Премьер, чтобы насладиться просмотром любимых матчей не выходя из дома!

В этом году Gillette отмечает 50 лет с момента официального сотрудничества бренда в области футбола. В основу партнерства легли общие ценности и созвучная философия Gillette и Российской Премьер Лиги. Для контроля острых моментов на поле даже мельчайшие детали имеют большое значение. Каждое движение, поворот и угол — важны. Так же, как и в бритье. Бритва Gillette Fusion ProGlide 5 с технологией FlexBall безупречно следует контурам лица, удаляя практически каждый волосок. Надежность, безупречная точность и идеальный контроль — вот что объединяет бренд Gillette и РПЛ.

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