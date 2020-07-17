Лучшие книги для монодиет

Монодиета — это палочка-выручалочка перед пляжным отдыхом или важным мероприятием. Она позволяет быстро скинуть несколько килограммов. Диетологи утверждают: монодиеты невероятно эффективны, но сидеть на них можно не больше трех дней — чтобы не навредить здоровью. Выбираете продукт — это может быть авокадо, тыква или грибы — и вперед, навстречу красоте и похудению. Лишних килограммов как ни бывало, а с ними уйдут и плохое настроение и недовольство собственным отражением в зеркале.



Как не заскучать, употребляя одни и те же продукты? Рассказываем о кулинарных книгах, которые станут незаменимыми помощниками в монодиетах — еще никогда лишние килограммы не уходили так вкусно и быстро!



«Полезное авокадо. 40 рецептов из авокадо от закусок до десертов»



Помните, в фильме «Девчата» главная героиня перечисляла, сколько блюд можно приготовить из картошки? Сегодня на место картофеля приходит авокадо. Из этого вкусного и яркого фрукта можно приготовить не меньшее количество разных блюд, а еще он гораздо полезнее и питательнее.



Ольга Ивенская расскажет, как приготовить 40 интересных и ярких блюд из авокадо и помочь этому фрукту занять достойное место в вашем меню. Вы узнаете, что авокадо можно есть на завтрак и в качестве закуски, из него можно делать сэндвичи и бургеры, салаты, холодные супы, основные блюда и даже чизкейки. Просто откройте эту яркую и вдохновляющую кулинарную книгу, и начинайте знакомство с этим экзотическим фруктом с неярким, деликатным и чуть ореховым вкусом.



Рецепты в книге очень несложные технически — поэтому у вас останется много времени на то, чтобы провести время со своей семьей за вкусной и полезной трапезой.



«Тыквенные истории. Уютные рецепты для холодного сезона»



В сентябре на прилавках рынков и супермаркетов появляется тыква — яркий и солнечный овощ, в котором много витаминов и минералов. Как это ни странно, на свете много людей, которые совершенно не представляют, что можно приготовить из тыквы. Чтобы исправить эту несправедливость, Наталья Белоскурская написала большую книгу оригинальных, легких и остроумных рецептов, которые позволят найти применение тыкве в ежедневном меню.



Только представьте: пряные тыквенные оладьи на завтрак, ароматный апельсиново-тыквенный суп на обед, домашняя тыквенная пицца на ужин и живое варенье для иммунитета на десерт! Все рецепты подходят тем, кто выбрал вегетарианский или веганский тип питания, а еще — их можно предложить детям, ведь тыква в этих рецептах практически незаметна, так что мамы смогут завуалировано накормить малышей этим полезным овощем.



«Рыба и морепродукты России»



Россия омывается 12 морями, в нашей стране — более 2,8 млн рек. У нас добывается огромное количество рыб и морепродуктов, которые вполне доступны для российских покупателей.



В этой подробной и основательной книге рассказывается о речных и морских богатствах нашей Родины: где и когда добывают рыбу, как ее лучше выбирать, хранить, разделывать, с чем сочетать, что делать, чтобы сохранить ее полезные свойства при жарке, тушении, запекании и копчении. 25 видов рыб и 10 морепродуктов — все, что освоить секреты успешной «рыбалки» за российскими дарами рек и морей.



Бонусом шеф-повара московских и региональных ресторанов, специализирующихся на меню из российской рыбы, поделились своими фирменными рецептами — теперь вам не составит труда регулярно устраивать «рыбные» дни и баловать своих домашних полезной альтернативой мяса.



«Грибы. Большая энциклопедия рецептов и навыков»



Тихим летним утром пройтись по еще спящему лесу, собрав в плетеную корзинку белые и подосиновики, рыжики и грузди, подгруздки и шампиньоны, а уже дома пожарить их на дымящейся сковороде или сварить сытный душистый суп. Грибы — это настоящий белково-витаминный концентрат с низкой калорийностью — от 10 до 40 ккал на 100 г продукта. Но для того, чтобы не превратить их в грубую, тяжелую и малопитательную пищу, нужно уметь их правильно готовить.



Как это сделать — расскажет Татьяна Сотникова в своей книге про про 15 самых популярных видов грибов — от белых до шиитаке. Например, вы знали, что грибы, особенно трубчатые, лучше не мыть, а чистить и протирать влажной салфеткой, иначе их нежный трубчатый слой превратится в размокшую массу? Вместе с этой книгой вы освоите все секреты правильной обработки и сбора грибов, научитесь готовить самые разнообразные блюда, мариновать и солить грибы.



«Мясо. Полное руководство: на ферме, у мясника, на кухне»



«Мясник № 1 в мире» Энтони Пухарич и его соавтор, фуд-писатель Либби Трэверс создали большую энциклопедию мяса. Здесь все, что вы когда-либо хотели знать о мясе: основные методы работы с мясом, схемы разделки туш и подробное описание всех основных отрубов, профессиональные советы о хранении, обработке и приготовлении мяса и множество великолепных рецептов классических и авторских блюд из птицы, баранины, свинины, говядины и телятины, а также более редких видов мяса ─ козлятины, крольчатины, мяса кенгуру, оленины и другой дичи.



Книга стала классическим руководством для кулинаров и завоевала высокие оценки знаменитых поваров. Популярный американский шеф-повар Энтони Бурден даже написал к ней вступительное слово. Добавьте сюда высокохудожественные фотографии, и вы получите великолепно иллюстрированную энциклопедию, которая научит готовить как классические блюда, такие как говядину «Веллингтон», конфи из утки, глазированную рождественскую ветчину и оссобуко, до авторских рецептов ведущих шеф-поваров планеты.