Молодая жена Петросяна выдвинула ультиматум: Со мной такой номер не пройдет!

31-летняя супруга знаменитого юмориста Татьяна Брухунова становится настоящей любимицей светских сплетников. Злопыхатели не устают обсуждать странный «бабушкин» стиль в одежде Татьяны, которая даже в модных брендовых вещах умудряется выглядеть, как женщина «за 50».

Татьяна рассказала, что неоднократно получала оскорбления и угрозы в свой адрес от незнакомцев, и уверена, что это было сделано по чьему-то заказу. Она также пространно ответила на вопрос, есть ли у нее ребенок от Петросяна, сообщив, что это дело личное, никого не касается.

Резко высказалась Брухунова и о женщинах, которые кладут свою карьеру на алтарь семейной жизни, и пролила свет на их с отношения с 74-летним Евгением Вагановичем. Выяснилось, что женщина не рассматривает себя как чью-то половинку и не собирается прогибаться под партнера.

– Я получила высшее образование, вкладываю в себя ежедневно – и как же так все это нужно запереть в чулан, угомониться и сесть «на попу ровно» в четырёх стенах? Со мной такой номер не пройдёт! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна. Не собираюсь в угоду чьим-то (пусть даже Любимого человека) желаниям заниматься тем, чем я не хочу.

Поклонники тут же заметили, что рассуждать о независимости, будучи замужем за богатым артистом, легко, однако именно он стал главной причиной нынешней популярности Татьяны.

«Девушка, а кем бы вы были сейчас без помощи своей второй половинки?!» – писали комментаторы.

– Как и все остальные – человеком, – парировала Брухунова. – Это первое. Второе – у меня высшее образование, любимая работа, к получению которой упомянутый Вами человек не имел отношения.

Татьяна также похвасталась своими ямочками на щеках, упомянув, что она не только умна и мудра, но и красива. «В ямочки на женских щеках проваливаются крепости!» – процитировала Брухунова японскую пословицу. А затем, отвечая на вопрос подписчика о том, какую одежду она считает сексуальной, заметила: «Сексуальность - это состояние души, а не предмет гардероба».