Выиграй профессиональный уход за кожей и волосами

ИД «Собеседник» и сервис подарочных боксов Royal Samples проводят совместный конкурс, позволяющий выиграть новый Total Care BOX!

В составе подарочной коробочки самые эффективные продукты для лица, незаменимые средства для волос и куча полезных кейсов для всего тела. В коллаборации приняли участие: крем Time Filler Night от Filorga, бальзам для губ от Vivienne Sabo, легкий крем для лица с эффектом сияния от Beautific, шампунь от перхоти от Uriage, облепиховый крем для рук от Weleda, эмульсия для тела с гиалуроновой кислотой от Skin Active, маска для лица от Yves Rocher, тканевая маска от MSN cosmetics, сыворотка для лица Total Age Correction от Lancaster, тканевая маска с золотом от Institute Estelary, BB-крем от Lilo, мультизлаковый батончик от Bombbar, соль для ванны от Zeitun, гель для душа с розой от Levrana, восстанавливающая маска-сливки Biomica от Faberlic, кокосовое масло от Parachute, сыворотка для волос от Livon, крем для рук, для ног, скраб для лица и гель для душа от Сocosoul, серебряные патчи для глаз от Kocostar, кисть для хайлайтера от Moda Brush и крем для рук от Letique Cosmetics.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно быть подписанным на группу ИД «Собеседник» в «Одноклассниках» и сделать репост конкурса.