Подключайся к "Собеседник.Афиша" в "Одноклассниках" и выигрывай призы!

Дорогие друзья! Мы развиваем мультиканальность нашего ИД и решили запустить в «Одноклассниках» страничку «Собеседник.Афиша», где будут публиковаться только самые интересные анонсы мероприятий и новости наших партнеров из мира культуры и ТВ. Чтобы о нашей страничке узнали, нам нужна ваша помощь в этой социальной сети.

Примите участие в нашем конкурсе, расскажите, какие анонсы вы хотели бы видеть в группе, и за самый полезный ответ мы отправим вам в подарок замечательный бьюти-бокс от нашего давнего партнера Royal Samples.

В коробочке мировые хиты и горячие новинки — вы сможете познакомиться поближе с такими брендами, как 7 Days, Vilenta, Мечты обязательно сбудутся, Ксения Князева, NYX, Yves Rocher, Vivienne Sabo, Divage, Vegeteria, Uriage, Stellary, Beauty Bomb, Benefit, Japan Gals, Faberlic, NeoCare, Relouis, Librederm, Nail Perfect Professional, Zeitun, Sebastian Professional.

Для участия в конкурсе нужно:

поставить «класс» этому посту подписаться на нашу группу «Собеседник.Афиша» рассказать в комментариях, какие именно анонсы вам интересны.

За самый развернутый ответ на вопрос мы отправим вам коробочку в подарок!

Кстати, эти бомбовые боксы стоят всего 1890 руб. с бесплатной доставкой, при стоимости составов более 8500! Успевайте заказать нереальный подарок на 8 марта!