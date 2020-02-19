Выиграй набор Gillette SkinGuard для бритья без раздражения кожи

ИД «Собеседник» совместно с Gillette объявляют конкурс. В аккаунте @sobesednik_beauty в Instagram мы разыграем набор с инновационными новинками — бритвой и гелем SkinGuard от Gillette.

Инновационная бритва Gillette SkinGuard навсегда изменит ощущения от процесса бритья у мужчин, страдающих от раздражений во время этой процедуры.

Механическое воздействие на чувствительную кожу при бритье может привести к воспалению, вросшим волосам и порезам. Использование неправильно подобранной бритвы вызывает серьезный дискомфорт, при этом все признаки раздраженной кожи будут налицо в буквальном смысле. Для решения этой проблемы Gillette создал особую бритву Gillette SkinGuard, чтобы каждый мужчина ощущал себя комфортно и выглядел на все сто.

Уникальность новой бритвы Gillette SkinGuard — в специальном элементе конструкции, расположенном между двумя оптимально разнесенными лезвиями. Протектор SkinGuard распределяет вес руки особым образом, приподнимает лезвия и разглаживает кожу, предотвращая появление раздражения. Сверхострые лезвия с антифрикционным покрытием и смазывающая полоска для легкого скольжения обеспечивают абсолютный комфорт во время бритья.

Продукция Gillette SkinGuard получила дерматологическую аккредитацию у Skin Health Alliance (SHA) — международной организации по контролю здоровья кожи, которая плотно сотрудничает с дерматологами, учеными и исследователями и дает независимую оценку безопасности продукта.

Чтобы получить эксклюзивный набор от Gillette с бритвой и гелем SkinGuard и ощутить на себе бритье без раздражения, вам нужно:

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Автор самого интересного способа станет победителем и будет объявлен в наших stories.