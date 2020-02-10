Подари себе бьюти-бокс Detox & No Stress

Инстаграм-проект ИД «Собеседник» @sobesednik_beauty оперативно отреагировал на первый солнечный день и объявляет конкурс:

После затяжных месяцев холодов и плохой погоды все мы нуждаемся в заряде свежести и бодрости! Команда популярного сервиса бьюти-боксов Royal Samples точно знает, как сделать это — именно поэтому они порадовали всех новой лимитированной коробочкой Detox & No Stress!

Что ждет Вас в этом боксе? Лучший набор продуктов для того, чтобы обеспечить коже лица и тела полноценное обновление и уход. Кроме того, с помощью средств из этой коробочки Вы сможете создать легкий макияж, который идеально завершит любой образ.

В бьюти-боксах Royal Samples всегда представлены разнообразные бренды: и профессиональные, и люксовые, и органические, и самые популярные и любимые — такие, как Academie, TenX, Japan Gals, Amsarveda, Helen Gold, Uriage, Beautific, Zeitun, Larte Del Bello, Speick, Naturalium, Treaclemoon, Kocostar, Beausta, Cafe Mimi, Beauty Bomb.

С такой коробочкой Вы легко сможете устроить себе SPA-день, окутать свою кожу заботой и любовью, а также познакомиться поближе со всеми этими потрясающими брендами! Не забудьте кинуть второй половинке ссылочку в преддверии Дня всех влюбленных и 8 марта!