Иммерсивная велотренировка: что это такое и кому подходит

Новогодние праздники уже давно за горами, пора приводить себя в форму после затянувшихся каникул и долгосрочного «праздника живота».

С чего же начать? Как без лишнего стресса, а главное — с удовольствием войти в ритм после долгой «спячки»? Циклическая тренировка на велотренажерах — идеальный вариант для возвращения в фитнес-активность после перерыва.

Кардиотренировки — лучший способ привести свой внешний вид и здоровье в порядок. Конечно, в теплое время года выбора больше — пешие прогулки, бег, плавание, велопрогулки. А вот в непогоду лучшим решением для человека, желающего вести здоровый образ жизни, служит спортзал.

Например, аэробные велотренировки задействуют основные группы мышц, укрепляют сердечную мышцу и улучшают работу кардиореспираторной системы. Интенсивность нагрузки регулируется в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей. Такой подход позволяет эффективно адаптироваться к нагрузкам, почувствовать собственный «минимум» и «максимум» и обеспечивает правильное функционирование сердца и легких.

Если вы ничего не понимаете в настройках и кардиопоказателях, то велотренажер покажет вам ваш уровень нагрузки при помощи цвета: начиная с белого — самого стартового — и заканчивая красным, при котором пора сбавить обороты.

Чтобы велотренировка не показалась вам скучной работой с педалями, перед вами на большом экране будет спроецирован видеоряд, который перенесет вас нас на живописную трассу.

Корреспондент «Собеседника» лично опробовал данный вид тренировки. Несмотря на далеко не активный образ жизни, задача не оказалась невыполнимой. Конечно, любая физическая нагрузка после определенного времени становится сложной, однако соблюдая правила, следя за нагрузкой, чувствуешь каждую мышцу, и сложности только рождают желание продолжать и двигаться вперед.

Под руководством тренера вы учитесь настраивать велотренажер таким образом, чтобы положение тела обеспечивало отсутствие ударной и баллистической нагрузок, создавая все условия для правильной биомеханики суставов. Регулируемый уровень интенсивности защищает кардиореспираторную систему от перегрузок, гарантируя безопасность и эффективность тренировки.

Начинающие «тренирующиеся» могут подтвердить, что после первой тренировки на следующий день можно почувствовать сильные боли в мышцах. Так вот, после велотренировки никакой боли, как ни странно, не появилось: несмотря на 45-минутную непрерывную работу ногами, да и всем телом, никакого дискомфорта не было ни в день тренировки, ни в последующие дни.