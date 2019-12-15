Титул "Мисс Мира" заполучила студентка-психолог родом из Ямайки

В Лондоне завершился конкурс «Мисс мира-2019», сообщает Znak со ссылкой на Инстаграм мероприятия.

В этот раз победительницей конкурса стала уроженка Ямайки, 23-летняя Тони-Энн Сингх. О девушке известно, что она обучается на факультете психологии во Флориде и планирует стать врачом.

Второе место заняла представительница Франции, а следом за ней расположилась конкурсантка из Индии. Россиянка Алина Санько, ставшая в этом году победительницей конкурса «Мисс Россия», вошла в топ-12. На мировом показе девушка выступала в платье от российского дизайнера Игоря Чапурина, пишет портал 74.ru.

Напомним, что в начале декабря была также объявлена обладательница титула «Мисс Вселенная-2019» — ею стала представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи.