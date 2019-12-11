В красках для волос есть ингредиенты, вызывающие опухоли груди

Использование химических продуктов для окрашивания волос увеличивает риск рака груди, как показало исследование.

Многие люди регулярно окрашивают свои волосы в целях повышения привлекательности или для того, чтобы маскировать седину. Недавно проведенное исследование, результаты которого опубликованы изданием International Journal of Cancer, выявило связь между использованием красок для волос и химических выпрямителей с количеством случаев рака груди у женщин.

Эту связь находили и ранее, но авторы нынешнего исследования подчеркивают, что тогда выводы были непоследовательными. Теперь же ученые провели самое масштабное и длительное по времени наблюдение, которое представило убедительные доказательства. В нем приняли участие более 46 тысяч американских женщин в возрасте от 35 до 74 лет, 9% из которых являлись афроамериканками. У всех были сёстры, имевшие рак груди, поэтому эти женщины уже входили в группу риска, но на момент начала наблюдений никаких опухолей не имели. Авторов исследования интересовало, насколько регулярно женщины пользовались средствами по окрашиванию волос и химическими выпрямителями.

Оказалось, что чем чаще женщины прибегали к помощи перманентных красок по окрашиванию волос, тем выше была вероятность развития рака груди. При самом интенсивном применении этих красок риск вырастал на 7%, а в группе афроамериканских женщин — на целых 45%. При регулярном использовании выпрямителей для волос риск для всех женщин вне зависимости от их расовой принадлежности был одинаковым и увеличивался на 30%.

Авторы исследования не выявили, какие именно специфические ингредиенты влияют на риск опухолей, но известно, что эти продукты зачастую содержат вещества, определенные наукой как канцерогены.