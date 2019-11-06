Самый необычный конкурс красоты пройдет в десятый раз

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится юбилейный сезон Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019». 23 ноября жюри, возглавляемое легендарным модельером Валентином Юдашкиным, решит, кто из участниц станет обладательницей титула Королевы Красоты и заберет немалый денежный приз — 2 млн рублей.

Самый необычный праздник красоты будет вести Максим Виторган, а это значит, шоу будет не просто захватывающим, но и искрометным.

В этом году в конкурсе принимают участие сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Армении.