Барберы и тату-мастера соберутся вместе

С 31 августа по 1 сентября в КВЦ «Сокольники» в третий раз состоятся фестивали Russian Tattoo Expo и Barber Connect Russia.

Russian Tattoo Expo станет второй в мире конференцией, где за контент и участников отвечает Мики Виалетто, основатель London Tattoo Convention. Ожидается, что впервые за всю историю шоу на мероприятие приедут более 60 западных участников. Организаторы предлагают программу как для профессионалов индустрии, так и для тех, кто только думает над своей первой татуировкой. В выставочной части конгресса примут участие в том числе и звезды российской барбер— и тату-индустрии, татуировку и стрижку можно будет сделать прямо на площадке форума!

Барберы и тату-мастера предлагают гостям две параллельные программы. Лекции от мировых тату-мастеров и мастер-классы от звездных барберов из США, Канады, Великобритании, Испании, Италии, Японии и других стран, баттлы, воркшопы — это и многое другое ждет гостей.

Тема фестиваля в этом году — цирк. Площадка станет ареной шапито, где развернется шумный масштабный праздник. На фестивале состоится акробатические шоу, выступления метателей ножей, иллюзионистов и шоу «Бурлеск».

В рамках Barber Connect Russia в Россию приедут восемь самых титулованных в мире барберов, чтобы обменяться опытом, продемонстрировать свои работы, провести мастер-классы и поделиться секретами своего успеха.