Используем ресурсы тела: три простых упражнения на каждый день

Как включить в работу «спящее» тело, рассказали авторы тренировки Total Body Rotation, эксперты сети фитнес-клубов X-Fit Алена Грибанова и Максим Курбатов.

Тренинг состоит из упражнений, которые заставят тело работать комплексно, однако основное внимание уделяется крупным группам мышц. Программа состоит из наклонов, приседаний, выпадов, то есть основных движений, которые каждый из нас выполняет в повседневной жизни.

Все элементы тренировки выполняются с весом собственного тела, ключевое направление работы — безопасное движение в горизонтальной плоскости. Занятия благотворно влияют на позвоночник, улучшая мобильность грудного отдела, развивают мышечную выносливость, укрепляют мышцы спины и центра.

Три простых упражнения для разогрева перед любой тренировкой

1) Примите положение стоя, держите колени чуть согнутыми, поднимите руки вверх на вдох и опустите на выдох. Повторяйте разогревающее упражнение в течение одной минуты.

2) Сложите вместе ладони. Выполняйте приседания в течение одной минуты, ладони не должны опускаться ниже грудной клетки.

3) Левую ногу согните в колене, а правую ногу вытяните вбок. Выполняем упражнение «Мельница»: пальцами правой руки тянемся к мыску правой ноги, при подъеме правой руки уводим левую ногу назад.