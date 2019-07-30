Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков

Сезон отпусков выходит в зенит! Пакуем чемоданы – легко и удобно – по советам дизайнера MISSLO.COM Яны Недзвецкой, которая не только умеет путешествовать лоукостерами с легким рюкзаком, но и знает толк в стильных «фишечках».

Яна Недзвецкая

Выбросите «каблуки»

Совет номер один, который все знают, но не соблюдают. Не надо брать с собой туфли в отпуск — ни на море, ни в Европу! Похороните их в своем шкафу до осени.

Наслаждайтесь летом, расслабьтесь — сейчас отличное время для того, чтобы носить даже самую пафосную одежду с самой легкой обувью. Нравятся вьетнамки — вперед! Нравятся балетки — тоже отлично. Все эти россказни маркетологов, что обувь красит человека, оставьте для осенних прохладных дней. Летом не обувь красит человека, а ваше летнее, веселое, легкое настроение, безудержная жажда путешествий, и любовь к морю и закатам. Где ключевое слово — любовь!

Выбирайте комбинируемый набор «базовых вещей»

Идеальный состав вещей для Европы — это черные или темно-серые хлопковые трегинсы с собой, пара топов, пара длинных рубашек-туник, одни джинсы, одна футболка, одно платье и один жакет.

Если едем к морю, одно легкое платье или сарафан, трегинсы с туникой, шорты с парой крутых футболок (не из масс-маркета, а с заумными принтами), легкий трикотажный жакет и пара обуви — это все, что вам понадобится на отдыхе! Ну и, конечно, пара купальников — супер-секси и удобный. Помните: ничто так не раздражает мужей и бойфрендов, как тяжелый и объемный чемодан с ненужными нам вещами!

Экзотические страны — не место для экзотических нарядов

Да! Для самых южных стран, типа Таиланда, Бали, Филиппин, Мальдив, Вьетнама, Камбоджи и прочей экзотики я бы жестко урезала и перечень выше. Ничего не стоит сократить его до двух пар футболок и двух пар шорт.

Честное слово: пробовала много раз — больше там ничего не может вам понадобиться! Ну хорошо, еще одно длинное хлопковое платье-сарафан и крутая секси-майка не помешают. Ну... чтобы удивить любимого вечером в ресторане.

Платье-сарафан убивает двух зайцев

Конечно, утром хорошо бы выйти на пляж в полупрозрачном платье-сарафане! Поэтому подумайте: можно надевать его и в ресторан вечером, и на купальник днем! Здесь можно не капризничать — такое платье вполне может быть из шифона, состав которого — полиэстер. Вам же не хочется гладить хлопок по утрам и вечерам? А так вынули из чемодана небольшой сверток — и вперед! И утром, и вечером. Поверьте, ничто так не делает отдых легким, романтичным и красивым, как ваше хорошее настроение и отсутствие ворчалок — как ваших, так и вашего спутника.

Утюг нам не нужен: учимся паковать грамотно

Тут потребуется сноровка, но это того стоит! Первое и самое главное — обувь! Ее кладем на дно чемодана. Я всегда упаковываю в тонкий хлопковый мешок не пару обуви, а отдельно правый и левый ботинок, сапог или туфлю. Так вы сэкономите гораздо больше места.

Нижнее белье можно положить между предметами обуви, поскольку у нас лето и это босоножки. Удобно класть так же трикотаж, который скатан в валики — спортивный костюм, футболки, джемперы, свитеры, водолазки.

Часто советуют и все остальное скручивать в валики. Не думаю, что это хорошая идея! Если вы в валики скрутите платье, жакет или пальто — боюсь даже представить себе, что с ними будет.

Делаем так: застегиваем жакет на все пуговицы, сворачиваем его поперек пополам полочкой кверху, а потом на полочку складываем рукава.

Жакеты всегда кладем поперек чемодана, а не вдоль. Таким образом на них никогда не будет продольных складок и борта будут в идеальном состоянии. А вот платья — наоборот, укладываем вдоль чемодана. Любое платье как раз уложится в чемодан согнутым всего один раз. Рукава платья укладываем так же, как у жакетов и пальто.

Незабываемого вам отдыха!

Яна Недзвецкая