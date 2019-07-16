Выиграй эконабор для ухода за волосами от Head &Shoulders

Задумывались ли вы о том, как мы можем помогать ежедневно и без особых усилий нашей окружающей среде? С чего начать? По оценкам ученых, ежегодно в Мировой океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. К 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы.

ИД «Собеседник» и Head & Shoulders объявляют совместный конкурс. В инстаграме @sobesednik_beauty мы разыграем эконабор средств для ухода за волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собеседник.Лайфстайл (@sobesednik_beauty) 16 Июл 2019 в 4:55 PDT

В подарочном наборе вы сможете найти новинку — два шампуня с лимитированным дизайном бутылки, на 20% состоящей из переработанного пластика, собранного на пляжах мирового океана, а также футболку, которая сделана на основе найденных в океане нейлоновых рыболовных сетей, которые годами скитались по водам. Подобные пластиковые отходы образуют в океане целые плавающие острова и представляют опасность для китов, морских черепах, птиц и других животных.