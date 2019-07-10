Выиграй бьюти-бокс от Royal Samples

ИД «Собеседник» и Royal Samples объявляют конкурс. В социальной сети Instagram на странице @sobesednik_beauty мы разыграем бьюти-бокс, в котором собраны самые эффективные и по-настоящему незаменимые средства для занятий спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собеседник.Лайфстайл (@sobesednik_beauty) 10 Июл 2019 в 3:21 PDT

Активный образ жизни — это больше, чем просто слова. Это и здоровье, и красота, и тренд №1 среди звёзд! В этой стильной косметичке собраны эффективные и по-настоящему незаменимые средства для того, чтобы и после занятий спортом, и в любом путешествии Вы могли выглядеть лучше всех!

Продукты в удобных форматах, многофункциональная и просто хитовая декоративная косметика, «полезности» не только из бьюти-сферы и даже нишевый аромат — с такой косметичкой Ваша кожа, волосы, тело и образ всегда будут совершенными!