Интересные дела, касающиеся защиты авторских прав на дизайн

Результаты интеллектуальной деятельности являются объектом гражданских прав. Один из видов интеллектуальной деятельности — это произведения искусства, в это понятие входит дизайн одежды. А права на произведения искусства — это авторские права. Значит, если человек создал дизайн одежды, то он становится обладателем авторских прав.

Авторские права — это исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование. Подобные права охраняются бессрочно. Но исчисление срока действия авторского права на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Гражданин (или юр лицо), обладающий исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, может использовать свои достижения по своему усмотрению, главное закон не нарушать. И также он может распоряжаться правом на результаты интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено законом.

Защищается же авторское право вне зависимости от того были ли обнародованы эти результаты или нет. И также важно, чтобы результат авторских прав был выражен в объективной форме. Это может быть не только готовое платье, это может быть эскиз или же публично выраженная идея. В РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации (регистрация осуществляется по желанию). То есть, если я создам платье с узором, которого раньше не было, для защиты своих прав в России мне нет необходимости регистрировать этот узор.

Также авторские права могут распространяться на часть произведений. Например, если я создам картину, на которой будет изображено много разных предметов, а дизайнер возьмёт один из предметов на моей картине и перенесёт их на своё платье, это уже будет нарушением моих авторских прав.

За границей же дизайн также является объектом гражданских прав. Правда, за границей дизайн одежды защищается не только авторскими правами, но и патентом. Но есть нюансы. Например, в США свой дизайн возможно защитить только с помощью патента (как и в Канаде и Индии). Во Франции и Германии возможно защищать свои права с помощью авторских прав и патента одновременно. А вот в Италии, Великобритании подобного не допускается: защита прав осуществляется только исходя из авторских прав ИЛИ патента.

Сейчас я бы хотела рассказать о некоторых интересных делах, касающихся защиты авторских прав на дизайн.

Moschino против уличного художника Джозефа Тирни

Дизайнер итальянской марки Moschino Джереми Скотт всегда одевает своих друзей на красные дорожки. Так, в августе 2015 года подруга Джереми, певица Кэти Перри, надела платье из коллекции осень-зима 2016 итальянской марки на ежегодный Бал института костюма. Уличный художник Джозеф Тирни увидел парный выход певицы и дизайнера, заметил свой рисунок на платье и подал в суд за нарушение авторских прав. В прошлом художник сотрудничал с Converse, adidas и Disney, но никаких соглашений с Moschino не заключал. Особенно художника обидело, что платье попало в список «худших нарядов знаменитостей», а его псевдоним Rime используется почти в каждой вещи из той коллекции Скотта. Управление итальянской марки сообщило, что не будет давать комментарии, пока судебное разбирательство не будет закончено.

Christian Louboutin против Saint Laurent

В апреле 2011 года Christian Louboutin подали в суд на французскую марку Saint Laurent Paris (тогда еще Yves Saint Laurent) за использование красного цвета на подошвах туфель. Марка Кристиана Лубутена тем и прославилась, что выпустила туфли с красной подошвой в 1992 году, а в 2008-м зарегистрировала торговую марку. Подав на Saint Laurent Paris в суд, Лубутен попросил не менее 1 миллиона долларов компенсации. Французский модный дом делает монохромные туфли с 70-х годов, поэтому представители никак не отреагировали на иск, дождавшись решения суда. Суд постановил, что цвет подошвы не может являться основанием для нарушения.

Авторские права на татуировку

Виктор Уитмилл, татуировщик, создавший знаменитую татуировку Майка Тайсона, в 2011 году перед выходом на экраны фильма «Мальчишник в Вегасе 2» обратился в суд с иском к кинокомпании WarnerBros. о нарушении его авторских прав в отношении знаменитой татуировки. По сюжету фильма один из главных героев, Стю, делает себе татуировку, аналогичную тату Майка Тайсона.

По утверждению Виктора Уитмилла, после создания татуировки Тайсону, он зарегистрировал права на дизайн татуировки и показ ее в фильме без его разрешения нарушил его авторские права. В суде Уитмилл требовал отложения старта выхода картины в прокат и компенсации. В рамках судебного разбирательства студия пыталась заявлять, что копирование татуировки было пародией, но судья с этим не согласился. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, Уитмилл получил компенсацию, а татуировка героя фильма Стю не была видоизменена.

В аналогичной ситуации оказались и создатели знаменитой видеоигры NBA 2K, которые наносили на виртуальных героев различные татуировки. Группа татуировщиков, которые создали татуировки, используемые в видеоигре, подали иск о защите авторских прав. Однако в данном случае суд отказал в признании факта нарушения, одной из причин чего стал факт того, что татуировщики подали заявку на охрану дизайна уже после выхода видеоигры. Им, однако, удалось получить определенную денежную сумму в качестве компенсации потери дохода.

Нилова Полина