Когда нельзя делать пластику груди?

Маммопластика в последнее время пользуется большой популярностью у женщин. Однако мало кто знает, что не всем пластика груди разрешена.

О том, в каких случаях лучше отказаться от хирургического вмешательства, рассказала известный пластический хирург, доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова.

— Перед пластикой груди, как и перед любой пластической операцией, нужно пройти полное обследование организма, — рассказывает Константинова. — Кроме того, каждая женщина должна сделать УЗИ-обследование. Если по его результатам обнаруживается какое-то объёмное образование, необходимо понять, что это, и только потом принимать решение, делать операцию или же отложить. Например, при фиброаденомах и других доброкачественных образованиях хирургическое вмешательство возможно. Более того, их можно удалить одновременно с пластикой груди. Если это что-то более серьёзное, тогда оперироваться нельзя.

Ирина Константинова

Операция противопоказана, если есть отклонения в результатах анализов, например низкий гемоглобин, отклонения в свертывающейся системе крови, нарушения в биохимическом профиле и другие отклонения, — продолжает врач. — Многие ошибочно думают, что поход к пластическому хирургу можно сравнить с посещением косметолога, но это не так. Большой список анализов перед операцией — это не прихоть врача, а в первую очередь вопрос безопасности пациента: медики должны понимать, что человек, который идёт на операцию, полностью здоров.

Если у человека есть хронические заболевания, но они скомпенсированы, оперироваться можно. Например, если у пациента сахарный диабет, но он регулярно наблюдается у эндокринолога и его состояние под контролем, операция может быть разрешена. Если же человек не знал, что у него диабет и не лечился, он вначале должен пойти к профильному врачу, который назначит ему лечение, и только после этого можно будет делать операцию.

Также есть категория людей, страдающих астмой и аллергией — такие пациенты обследуются особо тщательно. Как правило, аллергики знают, на что конкретно у них аллергия, например на кошек, но кошек в больнице нет. Если аллергия на цветение определённых растений, для операции лучше выбрать правильный сезонный период. Астматики находятся в клинике под усиленным контролем, это же касается других хронических заболеваний.

Если говорить про возраст, то операции разрешены с 18 лет, а «верхний предел» зависит только от состояния здоровья. У меня была пациентка, которой на момент операции было 63 года. Поэтому каждый случай рассматривается индивидуально.

Ещё есть временные противопоказания . Например, если пациентка собирается в ближайшее время худеть на 10–15 кг, то лучше отложить операцию и сделать её после сброса веса. Также нельзя делать пластику во время грудного вскармливания и ещё в течение трех месяцев после того, как женщина закончила кормить грудью. Это нужно, чтобы женщина восстановилась, в том числе стабилизировался вес.

Наконец, непосредственно перед поездкой на море операцию тоже лучше отложить, так как отпуск — это зачастую большая физическая активность и избыточное воздействие солнца. Рекомендуется делать операцию как минимум за месяц до такой поездки, а лучше — после нее.