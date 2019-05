В понедельник, 6 мая, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala, организованный при поддержке американского журнала Vogue.

Met Gala по праву считается важным событием в мире моды: знаменитости самого высокого уровня показывают на себе творения дизайнеров, созданные специально для этой ночи. Каждый год тема бала меняется, она приурочена к теме выставки Института костюма. И хотя основная цель бала — собрать деньги для музея, звезды не упускают возможности переключить все внимание на себя.

В этом году темой Met стал кэмп — эстетика, граничащая с китчем. Ее характерные черты — чрезмерная театральность, немного вульгарности, эстетизм, любовь к искусственности. Ярким примером кэмпа является образ Дайаны Росс в 1970-х, Бьорк в платье-лебеде на «Оскаре», а также дрэг-квины. Кэмп тяготеет к массивным украшениям, высоким каблукам, кричащему макияжу, рюшам, перьям, блесткам и эпатажности.

Последнего на красной дорожке было хоть отбавляй. Высокую планку сразу задала Леди Гага, которая устроила настоящий перфоманс: массивное розовое платье она сменила на бальное черное, его — на коктельное розовое, а после и вовсе осталась в одном нижнем белье. И это все — не выходя из-под прицелов фотокамер.

Билл Портер, запомнившийся своим платьем-смокингом на «Оскаре», в этот раз решил показать все свое внутреннее «я» и появился в образе… богини Исиды.

Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press

В десятку с выбором костюма попала Кэти Перри, которая пришла в образе подсвечника.

Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press

Не все, впрочем, правильно поняли тематику вечеринки. Селин Дион, например, в интервью призналась, что была уверена, что слово «кэмп» относится к кемпингу. Наряд, впрочем, певица выбрала точно не для пикника на природе.

Конгрессвуман Кэролин Малони решила с помощью бала привлечь внимание к важным проблемам. Так, поверх платья она надела жилет из официальной формы пожарных в Нью-Йорке, таким образом давая отсылку к Фонду пожарной охраны города, помогающему пострадавшим в пожарах спасателям и их вдовам.

Многие звезды, впрочем, так и поняли, что на самом деле из себя представляет кэмп. Так, Крис Дженнер, одолжившая парик у своей дочери Кайли, скорее напоминала Ольгу Бузову.

Сами сестры Дженнер тоже не избежали насмешек: их сравнили со злыми сестрами из «Золушки». Сказочная принцесса, кстати, тоже посетила бал — ее платье (светящееся!) от Tommy Hilfiger на себя примерила Зендая Коулман.

Kendall and Kylie as Anastasia and Drizella & Zendaya as Cinderella at Met Gala😍💅🏻 we’re waiting for their picture together!! pic.twitter.com/R84opanitI — fabulouskenny (@celebsvibes_) 7 мая 2019 г.

Kendall & Kylie Jenner at Met Gala 2019 in New York #MetGala pic.twitter.com/aDkQ3Rqbqb — b 🍥 (@woojiaerpcy) 7 мая 2019 г.

Большинство звезд, впрочем, не очень-то уделяли внимание теме и решили использовать ковровую дорожку, чтобы покрасоваться в образах своих любимых персонажей.

Lily Rose Depp wore vintage Chanel to #MetGala2019 that, yes, Naoko Takeuchi drew Sailor Pluto in! Fact is: NAOKO LOVED THAT COUTURE! A short visual history for those that may not know the glory that is Naoko's artttt (1/6) pic.twitter.com/mBppHP70Dk — Michelle Birthday Bunny 🎂 (@iamchubbybunny) 7 мая 2019 г.

На балу впервые за много лет не было Рианны, наряды которой всегда привлекали внимание и становились недостижимым примером. Так, повторить образ Рианны на Met в 2015 году решилась рэперша Карди Би — и, в общем-то, оказалась похожа на большую гусеницу.

Cardi B on the #MetGala carpet is very reminiscent of a classic Rihanna look.... Via: @metmuseum pic.twitter.com/h4CfkRdgbG — IMAGE Magazine (@image_magazine) 7 мая 2019 г.

В общем и целом звезды в этом году были достаточно сдержаны. Несмотря на блестки и перья, большинство гостей бала все же оставались в рамках своего стиля.