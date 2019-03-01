Как стать девушкой в самом красивом платье на улице

Коллекции обновляются, витрины торговых центров стали пестрее, а значит, уже можно планировать летний гардероб. Советы в этом непростом деле дает Яна Недзвецкая.

Яна Недзвецкая

Российский дизайнер, основатель и креативный директор брендов LO и JN. Стилист и спикер международных съездов и форумов. Член Союза писателей, режиссер, сценарист, впервые совместила моду и кино в своих художественных короткометражных фильмах, которые завоевали многочисленные награды на мировых фестивалях фэшн фильмов. В 2014 году Яна Недзвецкая становится первым отечественным дизайнером, организовавшим подводный показ коллекции s/s 2014 «ХАР-МАГЕДОН — Псалом 36:29», который фешн-критики оценили как революционный, о нем заговорили мировые издания.

— Вот и приплыли: любимые мои девушки, мир юным веселым колобком подкатился к туннелю, где в конце виден не свет, а тупик. Что делать? Брать отбойный молоток и пробивать брешь в тупике. А это мы умеем делать отменно.

Откуда у меня такое пессимистическое настроение? Объясняю. Мы обленились и перестали ходить своими ногами даже на шоппинг. Мы с огромным удовольствием покупаем себе все на удобном диване или кресле, с чашечкой зеленого чая ( привет зожникам), тыкая пальцем в экран любимого телефона.

Мы выбрали мобильный шопинг. И это уже навсегда. Мы убежали от прилипчивых и часто ничего не понимающих в своем продукте продавцов. И как изменился мир? Мир стал одеваться еще хуже при огромном многообразии одежды и предложения.

Когда мы ходили в магазины, мы глазами сразу выхватывали образы, глазея на витрины, манекены и вешала, на которых вещи висят модными капсулами. А в огромных мировых интернет-универсамах мы видим только баннеры со скидками, на которых показывают то, что никому не было нужно за полную цену. В конце сезона на такие баннеры собирают самые неудачные модели. И мы часто хватаем это все за копейки, при получении не понимая, как нас угораздило очередной раз вляпаться в ту же самую лужу.

Конечно, есть те, кто умеет и в интернете собрать крутой образ и не ошибиться. Но уверяю вас, таких умных и стильных не более 3–5%. И как правило, это стилисты. Любая профессия требует профессионализма. На интернет-площадках практически невозможно выбрать красивый стильный образ от и до. И в шкафах растет гора никому не нужной, дешевой, не сочетающейся между собой одежды.

Самое главное — выбирать не приглянувшийся фасончик и цвет, а в целом стильный и модный бренд, дизайнера или отличного производителя. Нужно учитывать, что масса брендов дешевой одежды на съемках закалывают одежду булавками, вводя в заблуждение покупательниц как по части размера, так и по части силуэта. Постараюсь рассказать вам, что именно нужно поискать в новом сезоне и как собрать себе модный образ, чтобы выглядеть не хуже, чем стилисты на своих страничках в «инсте» — и при этом не потратить лишние деньги, с которыми сейчас у всех напряженка.

Самый яркий тренд этого лета — платья, выполненные из хлопка-ришелье. Такие платья медленно, но упорно продвигают на подиумы известные дизайнеры — Alberta Ferretti, Simone Rocha и многие другие. Красивые ткани ришелье выпустили в этом сезоне все известные производители тканей — от Италии до Китая, Индии и Тайваня. Эта удобная, комфортная и очень красивая ткань, на мой взгляд, недооценена нашими девушками — редко вижу на улицах удачные модели из этой ткани. Хотя этот тренд давно бы должен перейти в разряд хорошей классики для лета. Надеюсь, что в этом сезоне, жаркими летними днями, на улицах будет больше девушек в красивых платьях из ришелье.

Однотонные тренчи в этом сезоне уходят на задний план. Им на смену приходят легкие летящие непромокаемые дождевики. Их показали на подиуме Coach 1941, Jil Sander, Dries Van Noten, Sportmax . Но и у вас есть шанс не зря вытащить из шкафа свой любимый тренч прошлых сезонов, так как нюдовые оттенки все еще в тренде.

Смело берите ножницы и аккуратно срезайте подкладку. Без подкладки тренч будет выглядеть более легким, летящим и модным. Я бы его еще и укоротила, так как тренчи длиной чуть ниже колена сейчас смотрятся немного старомодно, а удлинить их невозможно. Значит, смело укорачивайте их на пару ладоней выше колена. Особенно на пике популярности тренчи в красивую крупную сложную клетку черно-белой гаммы.

Мировые бренды напрасно стараются оживить тренд на огромные мужские плечи в женской одежде. До сих пор это им не слишком удавалось. Не могу представить себе женщину ростом метр шестьдесят пять, размером от 46 и выше с огромными плечами «наперевес». Наверняка она будет выглядеть смешно, особенно в общественном транспорте. А возить свои плечи в такси — не самое умное занятие для современной и очень занятой девушки.

Конечно, на полтора сантиметра увеличенное плечо на длинных двубортный жакетах в красивую, тусклых цветов крупную клетку вполне уместно — но не более того. Особенно будьте осторожны с платьями: такая мода не приходит надолго, а перешивать такие платья дело дорогостоящее и не всегда заканчивается хорошим результатом.

Японские кимоно и азиатская тема в одежде никогда и не выходили из моды. Запах — одна из любимых деталей российских женщин. Причина этому — вещи с запахом позволяют как набрать, так и потерять пару-тройку килограммов веса, что очень удобно, и притом нет необходимости сразу менять гардероб с ног до головы. Яркие принты на черном фоне с красивыми размытыми цветами также напоминают нам о востоке и Азии. Хотя для блондинок я бы выбирала цветы на светлом поле.

Архитектурные принты, особенно по низу платьев, брюк и жакетов — новая примета сезона весна-лето 2019. Чаще всего этот принт предлагают модные дома на белом , молочном фоне и фоне экрю. Не всегда он уместен, но у Prada он выглядит наиболее достойно. Хотя говорить о новизне этого принта тоже было бы глупо: я его встречаю у производителей ткани без малого последние лет десять. А с другой стороны, ничто не нового под луной — кроме разве что ткани с подогревом для спортивной одежды.

«Балетные» платья всегда смотрятся изящно и красиво. Их пышные юбки, собранные на талии, удачно скрывают недостатки фигуры. Особенно они хороши для девушек с тонкой талией и широкими бедрами или с ярко выраженным «галифе». Однако с этим силуэтом надо быть осторожнее: девушкам низкого роста и выше 46 размера лучше такими фасонами не злоупотреблять.

Кремовые цвета с головы до ног — еще один тренд весны-лета 2019. Мой любимый цвет «бедра испуганной нимфы» не выходит из тренда — и не выйдет никогда. Это тот самый нейтральный цвет, которые делает нас нежными, беззащитными и, кроме всего этого, повышает социальный статус, чего уж там скрывать. Великолепные хлопковые костюмы из сатина с мелким жаккардовым горошком — отличный вариант для офиса и деловых встреч и коктейлей.

Цветочная поляна продолжает нас радовать и в этом сезоне. Не помню года, чтобы в весенне-летний сезон не было тренда на цветочные принты. Но последние лет пять они стали гораздо ярче и контрастнее благодаря отчаянной смелости Dolce&Gabbana.

В этом сезоне практически не видно цветов средних размеров. На подиумах либо расцветали все те же яркие огромные цветы, либо скромно выступал вторым планом простенький мелкий деревенский ситчик, составленный из нежных полевых незабудок. Крупный рисунок, как правило, требует более яркого принта открытых цветов, а мелкий рисунок всегда лучше смотрится в пыльных оттенках более сложных цветов.

Чистый белый цвет никогда не выходил и не может выйти из моды для весенне-летних коллекций. А куда же мы летом без него? В наших городах летом, особенно в центре, давно стало чисто и красиво. Белый можно позволить себе уже не только в столице, но и в любом другом городе России. Тем более белый стирать гораздо легче — он не линяет и его можно всегда стирать в стиральной машине на деликатной стирке не отдельно, а с другими белыми вещами.

Прямой белый жакет с большими накладными карманами из эффектного хлопкового кроше-цветы порадует всех. С таким жакетом отлично сочетаются любые топы, мои любимые майки-«алкоголички» с красивым принтом из мурашей, широкие брюки из мягкой вискозы в мелкий цветочек и длинная шелковая юбка. Такой жакет можно набросить на любой сарафан, платье или тунику. Это тот самый must have лета, без которого никуда. Эти жакеты заменили собой некогда модные короткие джинсовые куртки с длинными платьями в пол из мягкой нежной вискозы.

Викторианская эпоха наиболее удачно, на мой взгляд, цитируется в этом сезоне у Brock Collection и Erdem и слишком буквально, громоздко и неуместно — у Alexander McQueen. Речь, конечно, не о прямом цитировании пышных кринолинов и жестких корсетов — это скорее мягкие складки по верху рукава и чуть завышенная талия. Это смотрится изящно и свежо и зрительно удлиняет ноги. Такое платье можно увидеть у бренда LО. Экстремальное мини уже в новогодних коллекциях показали практически все бренды, включая меня.

Особенно стильно мини смотрится в платьях со складками и с объемными рукавами-буфф. Если не хочется тратить деньги на краткий тренд сезона — можно поискать в шкафу яркие эффектные туники и носить их с модными все еще велосипедками, которые, правда, в этом сезоне опустились ниже колена. Мини-платья можно носить и с короткими хлопковыми шортами, что смотрится мило и изящно. А на море можно позволить себе носить те же туники на открытые сексуальные купальники.

Тренд на покатые плечи мне нравится гораздо больше, чем расширенная линия плеч. Покатые плечи в сочетании с азиатским стилем делают фигуру женственной, а наряды — универсальными. И, что немаловажно, такие плечи неплохо смотрятся на любом размере. Зрительно такие свободные вещи стройнят фигуру. Особенно хороши летние хлопковые длинные платья ярусами с покатыми плечами и изящным принтом по белому полю.

Рептилии в этом сезоне заменили на подиумах животный принт хищников. Конечно, летом прохладнее смотрятся принты, имитирующие кожу холоднокровных, чем те, что имитируют меха пушистого зверька. Но мне кажется, что этот принт уже немного набил оскомину. Несмотря на модные показы, бесконечные реплики и повторы, от него пора избавляться — или микшировать с чем-то монохромным. К тому же этот навязчивый принт совершенно не уместен в офисах и на деловых встречах. Да и девушки на высоких должностях его всегда недолюбливают, и есть за что. Рынки переполнены дешевой одеждой низкого качества чаще именно с такими навязчивыми принтами. А отличить такую массовую одежду на большом расстоянии практически невозможно. Вот и заполнены наши города и веси такими принтами. И это понятно: девушкам хочется, чтобы их заметили даже на другом конце деревни.

Сборки — еще один навязчивый тренд этой весны. Хороши в нежных платьях из натурального шелка, который могут себе позволить далеко не все. Натуральный шелк давно перешел в разряд роскошных тканей — пора нам забыть те дешевые китайские платья из натурального шелка эпохи нищего Китая, которые мы все носили в нулевых — и еще морщили носы от китайских тканей!

Теперь морщить носы не от чего: шелк стал очень дорогим и не всем по карману. А Китай стал первой мировой экономикой. Вот что значит «терпение и труд все перетрут». Тем, кто может себе позволить купить красивое дороге шелковое платье из летящего шифона, чтобы надеть его буквально пару раз, я бы посоветовала быть с такими вещами осторожнее. Самая маленькая неприятность, которая может вас ожидать в шелковом платье — раздвижка нитей по швам, особенно в районе проймы и на рукавах. А плотный индийский костюмный шелк некомфортен, так как в него пока не научились добавлять пластичную и удобную лайкру.

Стиль милитари не оставляет нас ни на один сезон! А пора бы уже от него и отдохнуть. И пусть каждый год мы видим его новое прочтение, перемены все-таки минимальны. Сейчас этот стиль выражен все теми же громоздкими карманами-портфелями, широкими брюками с уклоном в спорт и огромным количеством киперных лент, пришитых кто куда хочет и кому на что хватило фантазии.

Мне понравилась простая рубашка в стиле милитари у бренда Sies Morjan и любопытная сложная парка у Sacai. И совсем не понравился непонятного вида и силуэта пыльник в рюшах у Dsquared2. Но мой вкус, как и любой другой, не есть истина в последней инстанции. Возможно, вам понравятся совершенно другие вещи в этом стиле.

Мне всегда нравилась лаконичная этника, без индийских сумасшедших принтов цвета керамики и хаки, намешанных в адскую смесь чили, зеленого перца, щедро приправленную шафраном. Меня в этом сезоне скорее привлекают в этнике легкие листья, комбинезоны и нежные блузки, выполненные в стиле графики на однотонной основе. Этот тренд тоже не нов и переходит из сезона в сезон, меняя разве что насыщенность цвета.

С силуэтами и стилями мы разобрались, давайте поговорим о модных цветах этого сезона. Новая палетта на весну-лето 2019 мало чем отличается от предыдущих пяти лет: всего существует семь основных цветов по цветам радуги, а модными бывают только те или другие оттенки.

Не спешите выбрасывать из шкафа свои старые наряды! Вполне возможно, что при новом сочетании они вам еще очень пригодятся. Например, желтый цвет продолжает быть в тренде и в этом сезоне. Хотя я помню, что его пытаются популяризировать уже года три, если не больше. Наконец-то девушки научились и захотели носить этот красивый цвет. В этом сезоне создатель новых цветов, американская компания Pantone, выбрала желтый цвет с красивым названием Aspen Gold. А если вы решительно против такого радикального желтого, для вас предлагают более спокойный цвет Mango Mojito, более близкий к горчичному или шафрановому.

А вот главным цветом сезона Pantone назначил цвет живого коралла. Не так давно мы с ума сходили по лососевому, который практически неотличим от этого нового тренда. В цветовой палитре они совсем рядом.

В трендах и красно-оранжевый цвет Fiesta. А вещи из нового цвета сочного и глубокого бордо Jester Red, я уверена, вы уже найдете в своем шкафу — поройтесь на полках как следует. Где-то в углу наверняка лежат брюки, юбка, а под прошлогодним тренчем висит жакет из совсем недавно модного цвета марсала, который прекрасно сочетается с цветами нового сезона.

А кому не нравится более спокойный цвет живого коралла, выбирайте ярко-оранжевый Turmeric.

Меньше всего в новой палитре меня привлекает не любимый мной активный розовый. Даже его название меня сильно раздражает: Pink Peacock — ну что это за цвет, «розовый павлин?» Я называю его поросячьим цветом. Хотя бедные милые свинки приятного бежево-розового цвета не имеют к нему никакого отношения... Я всегда предпочитаю ему более мягкие тона, где розовый разбавлен белилами и превращается в нежный оттенок с красивым названием «цвет ангельского крыла».

Еще один красивый цвет сезона — ростки перца Pepper Stem. Он не вызывает никаких сомнений: летом в жару всегда приятно надеть брюки и топ этого "прохладного" цвета.

А если вы яркая брюнетка и предпочитаете холодные оттенки синего? Вам достается королевский синий — Princess Blue. Да, в этом сезоне он не королевский, а «принцессовый». Хотя особой разницы между ними не найдет никто, кроме узких специалистов-колористов.

Глубокий зеленый — Terrarium Moss — все тот же любимый всеми хаки, который не выйдет из моды никогда. Он нравится блондинкам, брюнеткам и даже капризным шатенкам, которым сложнее всего выбрать подходящий цвет.

Теплые шоколадные тона приятного вкуса ириски — Toffee — к лицу блондинкам. Брюнеток этот цвет делает невзрачными, если только не уходит в бронзу. А розово-сиреневый Sweet Lilac прекрасен для юных девушек. Хотя именно его почему-то обожают блондинки за сорок. Я бы им посоветовала шелковые шарфики и палантины этого цвета, а в одежде оставила бы его для подростков пубертатного возраста. В конце концов, есть столько модных, красивых и более аристократичных цветов, которые сделают из вас истинную леди, а не молодящуюся тетю!

Самый главный совет: выбирайте те цвета и образы с которыми отлично сочетаются ваши вещи из прошлого летнего сезона. Старая вещь с помощью новой может прозвучать совершенно по-иному.

Красивого вам лета!