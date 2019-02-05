Элитные часы - залог успеха

Купив однажды качественную дорогую вещь, вряд ли потом захочешь возвращаться к “аналогам”. Это касается всего: и техники, и одежды, и аксессуаров. Самым важным атрибутом и даже показателем стиля являются часы. Бизнесмены, политики, светские дамы давно обзавелись фаворитами в этой сфере.

Законодателями качества и моды данного изделия являются швейцарские мануфактуры, которые славятся безупречными механизмами. Поднявшись на ступень мировых брендов однажды, хочется держать марку постоянно. Социологами давно отмечено, что большинство девушек первично обращает внимание именно на обрамление Вашего запястья. Что уж говорить про бизнес среду, переговоры и больших боссов. Представьте, Вы еще ничего не сказали, а первое впечатление уже оставили. А элитные часы сделали его безукоризненным. Плюс ко всему, данный атрибут помогает сохранять пунктуальность, что тоже положительно влияет на восприятие Вашего образа.

Часы - это стильно

Мода каждый сезон диктует новые правила и презентует свежие веяния, но стиль остается актуальным всегда. А часы - его неотъемлемая часть. Подобрать подходящий аксессуар под образ - целое искусство, ведь он не должен создавать сильный акцент, в то же время выделяться и быть в консонансе с остальными вещами. Изделие из драгоценных металлов отлично подчеркнет особенный, торжественный или деловой образ. Для повседневного использования подойдут часы, например, из стали. Женский образ подчеркнет изящная инкрустация.

Как выбрать?

Часто часы становятся хорошим дорогим подарком. Это отличный вариант даже для категории людей “у которых вес есть”. Наручные часы - непременный атрибут стильного, успешного человека.

Переходим к выбору.

В сегодняшнем многообразие имеется немало вещей категории “унисекс”, но согласитесь, женскому запястью больше подойдет утонченный браслет и не массивный циферблат. Наряду с этим, мужские модели придадут брутальность.

Механизм: кварцевый и механический. Основное отличие - наличие батарейки и, соответственно, зависимость от нее. Механические дороже, но в то же время более статусные.

Материалы, из которых изготовлены часы. Это может быть как простой металл, так и ценный, с камнями и без. Браслет или ремешок, металл или кожа - все на ваш выбор.

Доверяйте лучшим швейцарским производствам - профессионалам своего дела, и покупка гарантированно доставит удовольствие.