Выиграйте платье от "Mayomay"!

Sobesednik.ru совместно с дизайнерским брендом «Mayomay» проводит розыгрыш!
«Mayomay» — российская марка одежды для женщин, предпочитающих элегантную классику в современном стиле. Благодаря сочетанию прямых и полуприлегающих силуэтов можно найти одежду на каждый день, собрать комплект для офиса или выбрать наряд для особого случая.
Участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте одно из четырёх платьев в размере S:
- Голубое платье-рубашку из поливискозы полуприлегающего силуэта с накладными карманами
- Розовое платье из бархата в длине миди с эффектным вырезом на спине
- Молочное платье из костюмной поливискозы приталенного силуэта
- Бежевое платье приталенного силуэта с прозрачной кружевной спиной
Условия розыгрыша читайте в нашем Инстаграме. Удачи!