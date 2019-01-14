Выиграйте платье от "Mayomay"!

Sobesednik.ru совместно с дизайнерским брендом «Mayomay» проводит розыгрыш!

«Mayomay» — российская марка одежды для женщин, предпочитающих элегантную классику в современном стиле. Благодаря сочетанию прямых и полуприлегающих силуэтов можно найти одежду на каждый день, собрать комплект для офиса или выбрать наряд для особого случая.

Участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте одно из четырёх платьев в размере S:

Голубое платье-рубашку из поливискозы полуприлегающего силуэта с накладными карманами

Розовое платье из бархата в длине миди с эффектным вырезом на спине

Молочное платье из костюмной поливискозы приталенного силуэта

Бежевое платье приталенного силуэта с прозрачной кружевной спиной

Условия розыгрыша читайте в нашем Инстаграме. Удачи!