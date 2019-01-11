Как быстро сбросить "новогодние" лишние килограммы

Sobesednik.ru выяснил, как быстро после праздничного застолья вернуться в форму и даже сбросить пару-тройку лишних кило.

Найти человека, который скажет, что за новогодние праздники похудел, а не набрал лишних пару кило, пожалуй, практически невозможно. Зачастую именно в январе многие бегут в ближайший к дому или работе фитнес-клуб за абонементом. Но, как известно, купить абонемент и модную экипировку еще не значит начать вести активный и здоровый образ жизни. Дальше — самое сложное: начать ходить в зал.

Мы узнали у эксперта-методиста и координатора направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Руслана Панова, как подойти к постновогодним тренировкам с умом. Пожалейте свой организм: не стоит нагружать себя сразу тяжелыми гирями и штангами — лучше для начала «разбудить» тело, почувствовать его.

— Начинать лучше с групповых программ и индивидуальных занятий с персональным тренером. Если вы не занимаетесь с тренером постоянно, будет нелишним взять хотя бы несколько тренировок, — рекомендует Панов. — Лучше всего для постновогодней программы подойдут тренировка в гамаке (йога, пилатес, растяжка) и тренировки TRX со специальными спортивными петлями: занятия с подвесными системами дают особое ощущение собственного тела во время выполнения упражнений. Это оптимальный вариант для вхождения в тренировочный процесс, поскольку максимальное внимание уделяется не интенсивности, а технике выполнения упражнений. А занятия в гамаке помогают не только пробудить тело, улучшить растяжку, но и снимают напряжение — это лучшее лекарство от стресса. И самое приятное — эти упражнения под силу даже тем, кто далек от спорта.

Руслан Панов

Также будут полезны тренировки HIIT. Высокоинтенсивные интервальные тренировки с собственным весом достаточно короткие — всего 30 минут, но при этом максимально эффективны за счет интервалов работы разной направленности: кардио, силовой и функциональной. При этом протокол работы с собственным весом полностью безопасен, — объясняет Панов.

Конечно, чтобы окружающие могли заметить результаты ваши тренировок, придется попотеть. Но, по словам, Руслана Панова, быстрые результаты вполне реальны:

— Для того, чтобы результат был заметен сразу, рекомендуется посещать фитнес-клуб каждый день, но с разной нагрузкой, — рекомендует Панов. — Желательно чередовать: например, две тренировки в неделю должны быть максимально интенсивными, интервальными, две — функциональными и еще две — на восстановление. Программа в фитнес-клубе составлена таким образом, что в комплексе эти тренировки дают разноплановую нагрузку на все мышечные группы, развивая параллельно выносливость, гибкость, скорость.