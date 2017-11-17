Просто добавь воды. Как поддерживать кожу в здоровом виде

Sobesednik.ru выяснил, какие симптомы сигнализируют о проблемах с кожей и как на них реагировать.

Здоровая кожа – это та, которой хватает влаги. Если с этим дефицит, она довольно быстро сообщит о проблеме всеми доступными средствами. Какими и что делать?

Плохо ложится косметика

Первые звоночки, что коже не хватает увлажнения, – это ситуации, когда она внезапно «отказывается» принимать тональные средства. Вроде бы выглядит хорошо, а стоит вам нанести на кожу тон, как он скатывается (обычно на щеках) в отвратительные хлопья. Многие в такие моменты хватаются за скрабы, а хорошо бы добавить коже влаги.

Кожа болит

Сухость может зайти так далеко, что кожа начнет болеть от прикосновений, при умывании или просто так, даже когда вы не трогаете кожу. Это уже серьезная история, обычными кремами тут не поможешь. Если никаких внутренних заболеваний, объясняющих такое обезвоживание и ослабление кожи, нет, возможно, это последствия грубых ошибок в уходе. В любом случае тут пригодятся эмоленты – средства, которые предотвращают потерю влаги кожей и смягчают ее. Обычные увлажняющие кремы к таковым не относятся, такие средства обычно выпускаются в линейках для атопичной кожи.

Лицо шелушится

Когда кожа начинает шелушиться, игнорировать это уже трудно. И зимой, и летом это веский повод подумать о дополнительном увлажнении – и снаружи, и изнутри. Кроме кремов, есть смысл начать использовать увлажняющие маски, а также проверить, не входит ли в ваш ежедневный косметический ритуал использование средств, имеющих в составе спирт – он очень сильно сушит кожу, из-за чего современные врачи-дерматологи советуют исключить его даже в ситуациях, когда речь идет о лечении прыщей. Кстати, некоторые специальные средства против угревой сыпи сами по себе вызывают шелушение кожи. Поэтому их советуют использовать, параллельно бросив на увлажнение кожи максимум сил.

5 причин обезвоживания

1. Вы пьете мало воды. Любителям заменять ее чаем или соком стоит знать, что первый обладает мочегонным эффектом и лишь усиливает обезвоживание, а второй – вообще еда. Пить нужно обычную чистую воду.

2. На дворе зима. Если вы не защищаете кожу или делаете это неправильно (например перед выходом из дома используете увлажняющий крем и этим ограничиваетесь), кожа страдает от недостатка влаги плюс от раздражения ветром и морозом.

3. У вас есть хронические заболевания – например дисфункция щитовидной железы или сахарный диабет.

4. Вы любите бассейн и умываетесь водой из-под крана. Хлорированная и водопроводная вода сушат кожу.

5. Кожа должна «отдыхать», считаете вы, и отказываетесь от уходовой косметики.

Кстати

В холодный сезон у многих сохнут губы. В качестве SOS-средства в ход часто идет вазелин как защита или мед как питание. И когда эффекта нет, идеи заканчиваются. На самом деле для увлажнения чего-либо вазелин совершенно не подходит, сухость может быть симптомом аллергии – например на тот же мед, а настоящая причина может крыться в привычке облизывать губы, недостатке витаминов А или B2 или сахарном диабете.