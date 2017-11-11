Пять секретов эффектного гардероба для женщин

В каждой женщине живет богиня и волшебница, только зачастую мы об этом забываем. Sobesednik.ru решил напомнить.

Порой достаточно всего лишь надеть «правильное» платье, встать на каблуки и добавить грамотные аксессуары — и женщина преображается, становится королевой... В ней появляется та самая женская магия! Наш стилист делится секретами.

Платье – беспроигрышный вариант для того, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной и стать привлекательнее в глазах мужчины. В мужском гардеробе нет этого предмета одежды, вот почему представителям сильного пола так нравятся женщины в платьях, а не в брюках. Противоположности притягиваются!

1. Маленькое черное платье...

Маленькое черное платье (сокращенно МЧП), которое придумала в 1926 году Коко Шанель, – бесспорный признак элегантности и вкуса. Недаром оно уже столько лет хит продаж и неотъемлемая часть гардероба любой уважающей себя леди. Задача только в том, чтобы правильно выбрать свой вариант МЧП, исходя из особенностей фигуры. К примеру, дамам с пышными формами не стоит надевать обтягивающие модели, лучше предпочесть полуприлегающие фасоны из ткани, хорошо держащей форму. Но ни в коем случае не мешковатые, которые еще больше подчеркнут громоздкость фигуры! Хороши также платья А-силуэта – они подходят практически для всех типов фигур.

2. ...и не только

Впрочем, сегодня название «маленькое черное платье» условно. Оно может быть не только черного цвета, но и любого другого, который вам к лицу, – зеленого, синего, бордового и даже красного. Красный цвет, бесспорно, возбуждает мужчин, но с ним нужно обращаться осторожно, чтобы не выглядеть вульгарно! Во-первых, фигура в этом случае должна быть безупречной, поскольку красный цвет активно привлекает внимание, а во-вторых, красный красному рознь. Его нужно выбирать, учитывая свой цветотип. К примеру, если вы жгучая брюнетка, то вам вполне подойдет ярко-красное платье. Оно подчеркнет достоинства вашей внешности, сделав их еще ярче. А вот нежных блондинок слишком насыщенный красный цвет просто убьет, они потеряются на его фоне. Поэтому таким женщинам лучше выбирать приглушенные оттенки красного, к примеру коралловый.

3. Акценты на достоинства

Есть масса хитростей в одежде, с помощью которых можно околдовать мужчину. Главное тут – направить его внимание на достоинства и отвлечь от недостатков.

У обладательниц фигуры под условным названием «песочные часы» основной секретный козырь – талия. Ее и необходимо всячески подчеркивать (с помощью поясов, ремней и других акцентов). Женщинам с этим типом фигуры не стоит носить бесформенные балахоны. Зачем же скрывать свои плюсы!

Тем, кому не так повезло... все равно повезло! Есть немало способов, позволяющих визуально приблизить фигуру к «песочным часам». Скажем, женщинам, у которых не столь ярко выражены талия и бедра, рекомендуется надевать платья силуэта «принцесса» с облегающим лифом и пышной юбкой. Они не только создадут необходимые формы, но и сделают образ романтичным и нежным, что тоже очень нравится мужчинам. Конечно, такой вариант больше подходит для праздничного повода или свидания. А в повседневной жизни отличным выбором станут платья Х-силуэта: они с помощью элементов кроя и декоративных деталей зрительно уменьшают талию и увеличивают бедра. Сейчас в тренде также «умные» платья с оптическим эффектом. В них объем фигуры разделен на три части: светлую центральную и темные – боковые. За счет этого силуэт вытягивается, кажется выше и стройнее.

4. Встаем на шпильки

Особое внимание на обувь: самый важный элемент, придающий завершенность всему образу. Бесспорно, главное женское оружие – туфли на шпильке. Это обувь на все времена, которая любую женщину делает женщиной. Самым оптимальным вариантом для делового, праздничного и романтического повода могут стать бежевые нюдовые лодочки (от английского слово nude – «обнаженный»). Их секрет в том, что они визуально удлиняют ноги и к тому же подходят к одежде любого цвета. Поэтому, имея в гардеробе всего лишь одну пару таких лодочек, вы всегда будете выглядеть безупречно. Но при покупке обязательно обратите внимание на то, чтобы оттенок туфелек максимально совпадал с тоном вашей кожи. Этот момент нужно иметь в виду и при выборе колготок.

Ну а теперь, когда мы разобрались с платьями и обувью, не забудьте о главном – об осанке, улыбке и внутренней уверенности в себе. Именно это делает женщину неотразимой и желанной.

Важно!

Разрезы, декольте, открытая спина или плечи – важные элементы стиля соблазнения.

Но стараясь таким образом привлечь внимание мужчин, не переусердствуйте. Прежде всего помните о том, что подобный акцент должен быть только один, иначе образ получится вульгарным.

И главное – та часть тела, которую вы приоткрываете, должна выглядеть безупречно (ну или близко к этому).

Совет

Если вы идете на вечеринку или на свидание, добавьте к черному платью яркий шарф или платок, приколите брошь или наденьте бусы, цепочку, колье (но только не всё сразу, а что-то одно). Платье сразу заиграет по-новому и будет смотреться не так строго и официально.

5. Волшебная красная помада

Этот аксессуар к лицу любой женщине! Правда, оттенок имеет огромное значение. Кроме того, важно знать, что матовая помада выглядит более сдержанно и изысканно, визуально уменьшает губы и придает официальность стилю. Перламутровая помада увеличивает объем губ, она более соблазнительна.

Красная помада – секс-сигнал: чем ярче накрашены губы дамы (в мире животных тоже так), тем большее сексуальное влечение испытывают особи мужского пола. Ну и если надо привлечь и удержать внимание аудитории (во время выступления, лекции, презентации) – тоже поможет красная помада. Стоит ли говорить, что зубы при этом должны быть в ухоженном состоянии?

В свое время голливудская звезда Скарлетт Йоханссон (на фото) поделилась одним из секретов своего успеха: «Если вы не выспались или не нанесли макияж, если вы бледны или устали – вам следует всего лишь очень ярко накрасить губы. Это отвлекает внимание от всего остального».

Ирина НИКОНОВА, стилист, Москва