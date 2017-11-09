Пять средств для кожи, которые пригодятся в каждой косметичке

Sobesednik.ru выяснил, какие препараты из обычной аптеки можно использовать в качестве косметических средств.

Для ухода за кожей можно использовать не только специальные косметические средства, но и многие аптечные – причем из числа самых доступных. Вот, например, пять таких, которые стоит держать в косметичке.

1. ПАНТЕНОЛ, когда горячо

Такой простой и недорогой препарат, как декспантенол, спасет во многих ситуациях, которые можно охарактеризовать как «когда горячо». Это средство для заживления и регенерации кожи, получившей ожоги – любые, от солнечных до ожогов паром или жиром, а также для заживления ран, опрелостей, раздражений и пр. А еще – при лечении прыщей, когда из-за спецсредств кожа бывает пересушенной. Декспантенол (может продаваться как «Д-пантенол») есть в виде мази, крема и спрея, наносится прямо на поврежденную кожу и втирается, а если это нереально (например в случае ожога), его удобно использовать в виде спрея – при нанесении препарат превращается в пенку.

2. ХЛОРГЕКСИДИН, когда надо подстраховаться

Этот антисептик из разряда «дешево и сердито» поистине универсальный. Им можно протирать воспаления на лице после умывания, им легко дезинфицировать открытые ранки – например вне дома. Кроме того, хлоргексидином можно обрабатывать кисточки и спонжи для макияжа, если нет возможности или времени качественно их вымыть или хочется бо´льшей чистоты и стерильности.

3. АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, когда хочется чистоты

Удивительно, но всем прекрасно известный, дешевый и доступный активированный уголь, не раз спасавший любого из нас от последствий употребления сомнительной пищи, может пригодиться и в косметических целях. Например, в измельченном виде его можно использовать для очищения кожи лица и сужения пор – допустим, в виде маски.

4. ЦИНКОВАЯ МАЗЬ, когда прыщи

Во многих домашних аптечках есть тюбик цинковой мази, приобретенный когда-то по давно забытому поводу. Обычно ее покупают молодые родители, чтобы лечить опрелости у детей. И они зачастую не в курсе, что цинковая мазь может пригодиться в борьбе с прыщами. Например, ее можно наносить точечно на воспаление после очищения кожи – допустим, на ночь. Цинк уменьшает его, подсушивает и благодаря этому делает ненавистный прыщ как минимум менее заметным.

5. БАДЯГА, когда рубцы

Бадяга – это препарат из пресноводной губки, совершенно натуральный и доступный. Продается обычно в виде порошка, разводится водой до состояния кащицы. Бадяга была популярна у наших мам и бабушек как средство для лечения синяков. А между тем ее можно использовать и в косметических целях – например после лечения прыщей для рассасывания рубцов. Некоторые делают с бадягой маски для лица, борясь с морщинами и осветляя кожу, но в таком случае нужно помнить, что кожа может покраснеть и первое время шелушиться.