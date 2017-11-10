10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения

Неплохой эффект стройности можно получить при приеме ванн на травах с настоями и отварами, узнал Sobesednik.ru.

1. Ванна из отвара корня валерианы

Одним литром воды залейте 30 г молотых корней валерианы, отстаивайте в течение часа. Затем варите 20 минут и оставьте отстаиваться 5 минут. Отцедите и залейте в ванну с температурой 36–37°C. Принимайте 12–14 дней в течение 13–15 минут перед сном.

Помогает также при тиреотоксикозе, импотенции, ревматизме, неврозах, патологическом климаксе.

2. Ванна из отвара корня гусиной лапчатки (перстача гусиного)

Одним литром кипятка залейте 50 г молотой лапчатки гусиной, отстаивайте 20 минут, далее варите 10 минут и отстаивайте еще 40 минут. Отцедите и залейте в ванну 37°C. Принимайте 12–15 дней в течение 13–15 минут перед сном. Также помогает при гипотиреоидном зобе, климаксе, диатезе.

3. Ванна из настоя лапчатки прямостоячей

Двумя литрами кипятка залейте 200 г травы, сушеной и измельченной, отстаивайте 1 час. Отцедите и вылейте в ванну 35–36°C. Принимайте в течение 2 недель по 13–15 минут перед сном.

Также помогает при неврозах, гипотиреоидном зобе, патологическом климаксе.

4. Ванна из отвара корней лапчатки прямостоячей

60 г корней лапчатки прямостоячей измельчите и залейте 1 литром кипятка, отстаивайте 1 час, затем кипятите в течение 20 минут и отстаивайте еще 10 минут. Отцедите и вылейте в ванну 35–36°C. Принимайте 12–14 дней в течение 15 минут в дневное время, после ванны отдых 1 час в постели.

Также помогает при неврозах, эутиреоидном и гипотиреоидном зобе, патологическом климаксе.

5. Ванна из настоя цветов коровяка густоцветкового

50 г сухих цветов залейте 2 литрами кипятка, отстаивайте 1 час. Вылейте вместе с лепестками в ванну 36–37°C. Принимайте 14–18 дней в течение 13–15 минут перед сном.

Применяется также при гипотиреоидном зобе, аллергических дерматитах.

6. Ванна из отвара листьев грецкого ореха

200 г измельченных сухих листьев залейте 2 литрами воды и отстаивайте 3 часа, далее кипятите 20 минут. Отцедите и вылейте в ванну 36–37°C. Принимайте 14–18 дней в течение 13–15 мин.

Применяется также при фурункулезе, неврозах, гипотиреоидном зобе, патологическом климаксе.

7. Ванна из отвара цветков аптечной ромашки

100 г цветков залейте 2 литрами кипятка, отстаивайте 2 часа. Отцедите и вылейте в ванну 36–37°C. Принимайте 12–14 дней в течение 15 минут перед сном.

Помогает также при бессоннице, аллергических заболеваниях кожи, неврозе.

8. Ванна из настоя пшеничных отрубей

1 стакан отрубей смешайте с 2 ст. л. жидкого туалетного мыла и опустите в марлевом мешочке в ванну 39–40°C. Затем воду в ванне охладите до 36 градусов. Принимайте через день 12–14 ванн перед сном по 12–15 минут, поочередно делая массаж всех частей тела. После ванны промокните тело, не растирая.

Применяется также при псориазе, экземе, сухости кожи, аллергии, гипотиреоидном зобе.

9. Ванна из настоя корней и цветков бузины черной

100 г сушеных измельченных корней и цветков залейте 1,5–2 литрами кипятка, отстаивайте 2 часа, вылейте в ванну 36–37°C. Принимайте раз в два дня 14–16 ванн по 15–20 минут перед сном.

Применяется также при гипотиреоидном зобе, фурункулезе, сахарном диабете.

10. Ванна из настоя листьев лопуха

60 г сушеных или 100 г свежих листьев лопуха залейте 2 литрами кипятка, отстаивайте 4 часа. Отцедите и вылейте в ванну 36–37°C. Принимайте 12–14 дней перед сном. После ванны промокнуть тело, не растирая.

Применяется также при кожных аллергических заболеваниях, гипотиреоидном зобе, облысении.