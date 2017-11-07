Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться

Sobesednik.ru выяснил, каких огорчений стоит ждать от зеркала осенью и как себе помочь.

Хандрить по осени свойственно не только нам – наши кожа и волосы тоже имеют на это право.

Воспаления

В чем проблема: обостряется угревая сыпь

Если летом вы активно загорали, пусть даже под прикрытием солнцезащитного крема, последствием может быть обострение угревой сыпи. Причем неожиданно серьезное. Усугубить его может еще и естественная для межсезонья гормональная перестройка в организме, и «вишенкой на торте» – стресс, который вы испытываете, глядя на себя в зеркало.

Что делать?

Больше внимания уделять очищению кожи от отмерших ее частичек, увлажнять (чтобы кожа лучше сопротивлялась и быстрее восстанавливалась), хотя бы временно включить в уход спецсредства с серой, цинком, а также уменьшающие выработку кожного сала. И набраться терпения.

Шелушение

В чем проблема: кожа буквально «сыпется»

Через 3–4 недели после последнего выхода на солнце может наступить период, когда кожа, находившаяся под его открытыми лучами, шелушится так сильно, что это даже пугает. Сильнее всего страдают от природы сухие участки – руки до локтей и особенно голени. Такой период может длиться до месяца, и успокаивает в это время разве что тот факт, что не сезон носить открытую короткую одежду. Это плата за то, что в солнечный сезон вы игнорировали совет как следует защищать и увлажнять кожу.

Что делать?

К счастью, это проходит. Чтобы прошло быстрее, можно начать активно использовать скрабы для тела (по требованию) и увлажняющие кремы (после каждого похода в душ). А вот горячие души и ванны лучше пока отменить, чтобы не пересушивать кожу. Если проблема с лицом, можно начать умываться минеральной или питьевой водой – вместо водопроводной.

Важно!

Чтобы сухость не стала долговременной проблемой, с наступлением первых холодов нужно сменить дневной крем для лица с легкого летнего на более плотный. А в качестве вечернего использовать интенсивный увлажняющий.

Простуда

В чем проблема: с наступлением холодов на губах появляются высыпания

Это, конечно, никакая не простуда, хотя традиционно пузырьки на губах называют именно так. Это проявление герпетической инфекции – ВПГ-1. Нет, вы не зара­зились ею от кого-то вчера – она давно живет в организме и обостряется в основном таким вот некрасивым образом. Чаще всего – осенью и весной.

Что делать?

Пузырьки имеют обыкновение лопаться и сливаться в одну большую болячку, которая покрывается корочкой и которую уже невозможно замаскировать косметикой. Чтобы снизить такую вероятность, лучше сразу, как только появились первые признаки «простуды», начать обрабатывать пузырьки наружным средством с противовирусным эффектом – желательно не позднее 48 часов. Лучше не трогать высыпания руками, чтобы они подсыхали, а не вскрывались.

Трещины на руках

В чем проблема: кожа рук вдруг стала трескаться и даже кровоточить

Так бывает с людьми, чья кожа от природы не слишком чувствительна и не доставляет больших проблем. В теплое время года они совершенно расслабляются, переставая пользоваться даже элементарным кремом для рук. Потом внезапно наступают холода, и буквально за пару дней без косметической защиты и перчаток кожа на руках высыхает и покрывается трещинами – вплоть до кровоточащих ранок на тыльной стороне.

Что делать?

Срочно достать теплые перчатки – лучше с хлопковой подкладкой. Шерсть не лучший вариант, так как может раздражать кожу – например атопичная отреагирует на такой стресс серьезными проблемами. И надо начать пользоваться питательным и защитным кремом для рук не только утром и вечером, а вообще после каждого контакта с водой. На ночь хорошо делать масляные компрессы (самый простой вариант – нанести на кожу хорошее оливковое масло и надеть плотные хлопчатобумажные перчатки).

Лезут волосы

В чем проблема: волосы стали выпадать сильнее – это пугает

Вообще-то они лезут всегда: чем длиннее волосы, тем больше у их хозяйки поводов жаловаться и тревожиться относительно их выпадения. Но осенью этот процесс действительно усиливается практически у всех.

Что делать?

Во-первых, не паниковать. Во-вторых, не искать возможности остановить это прямо сейчас. Если на волосы уже подействовал какой-то негативный фактор, они выпадут в любом случае. Поэтому осеннее выпадение нельзя ни отменить, ни остановить – оно пройдет само по себе через 2–3 месяца, когда все образовавшиеся в проблемный период волосы покинут голову. В целом же ничего особенного делать не нужно, кроме как регулярно мыть волосы (засаливание ухудшает питание корней), расчесывать (это массаж), есть больше белковой пищи (это строительный материал для волос), возможно, пропить курс витаминов (но это после консультации с врачом), в холодную погоду носить головной убор (холод – такой же стресс, как и солнце), набраться терпения и не нервничать (это важно!).

А может, подстричься?

Когда у обладательницы длинных волос возникает проблема с выпадением волос, ей обычно советуют подстричься – чтобы было «полегче». На самом деле выпадение длинных волос совершенно не связано с их мнимой тяжестью, просто их демарш заметить легче. Подстричься бывает полезно как минимум психологически.

Кстати

Считается, что, если волосы ослаблены, выпадают или стали жирнее, их ни в коем случае нельзя красить или завивать, пока проблема не решится, иначе все станет еще хуже. В реальности это вовсе не так: иногда покраска, к примеру, даже улучшает состояние кожи головы – у многих сальность повышенная, а составы для окрашивания и завивки содержат оксиданты, которые хорошо отшелушивают кожу, тем самым очищая.