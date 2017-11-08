Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу

С 8 ноября в силу вступили новые правила проезда перекрестков с круговым движением для водителей транспортных средств.

Ранее Sobesednik.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил ПДД, в котором говорилось, что при круговом движении приоритет будет отдаваться автомобилям, движущимся по кругу.

Как сообщается на сайте правительства России, с 8 ноября в ПДД появится новый пункт 13.11(1), согласно которому при въезде на перекресток с круговым движением водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

По информации, размещенной на сайте, данное решение было принято для повышения безопасности при движении на перекрестах.