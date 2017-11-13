Пьяный полицейский из Ясенева разбил несколько машин во дворе дома

Сотрудник полиции из Ясенево совершил наезд на припаркованные машины, находясь пьяным за рулем.

Об этом сообщает канал «360». По информации источника, будучи пьяным, старший сержант полиции за рулем Chevrolet совершил наезд на припаркованные Hyundai и Suzuki. После этого полицейский попытался скрыться, но его задержали местные жители.

Пресс-служба МВД подтвердила эту информацию: «11 ноября в 23:50 на службу 02 поступил звонок от граждан о ДТП по адресу Голубинская, 9. Мужчина, управляя Chevrolet, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя припаркованными Hyundai и Suzuki. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения».

Виновный в ДТП полицейский работал в службе конвоирования осужденных. После этого инцидента старший сержант полиции был уволен из органов. В связи с происшествием ряд руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.