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Автодилеры массово снимают автомобили с продажи

Продавцы не уверены, что смогут приобрести на вырученные средства что-то достойное

Фото: Global Look Press

За неделю на автомобильном рынке половина (53%) всех машин были сняты с продаж, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу специализированного автопортала «Дром». Как частные, так и коммерческие продавцы не уверены, что их выручка не обесценится с учетом высокой волатильности.

Чаще всего отказываются продавать новые автомобили — за неделю предложение сократилось на порядка 60%. Это происходит на фоне приостановки деятельности ВMW, General Motors, Volvo и Volkswagen в России, а также снижения производства на российских заводах.

«При стремительном сокращении предложения ежедневно растет спрос на машины: за неделю он увеличится на 35%», — поясняют эксперты, добавляя, что сокращение предложения обусловлено высокой неопределенностью на российском рынке.

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