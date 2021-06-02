В Москве ДПС доставила блогера-дрифтера с пассажирского сиденья в военкомат

Блогер Гоша Ерохин был доставлен в военный комиссариат после того, как его авто, где он был на пассажирском сидении, остановили сотрудники ДПС. Об этом пишут «РИА Новости» и сообщает сам блогер в Инстаграме.

Сотрудники дорожной полиции, судя по записям в аккаунте блогера, заявили, что Ерохина ждут в военкомате. Как пишут СМИ, Ерохин может быть уклонистом от военной службы. Но при этом в военкомате ему так и не выдали повестку. «Вы нас больше не интересуете», — сказал человек в пиджаке, возвращаясь в помещение военного комиссариата.

В пресс-службе столичного главка заявили, что изначально авто было остановлено из-за нарушения правил тонировки.

Блогер Гоша Ерохин известен как любитель опасной езды и дрифта. В его Инстаграме 416 тысяч подписчиков.