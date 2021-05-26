Данные 1,2 млн автовладельцев из Питера с паспортными данными оказались в Сети

В Сети оказалась доступна база данных ГИБДД Петербурга и области. Слито около 1 200 000 миллиона имен владельцев авто, а с ними паспортные данные, домашний адрес и данные о машинах когда-либо им принадлежавших.

Редакция Readovka обзвонила нескольких людей из опубликованных документов и они подтвердили подлинность данных. Сейчас база вышла за пределы даркенета и путешествует по форумам и облачным хранилищам.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в Сеть слили созданный местным Министерством образования «список подозрительных учащихся и выпускников за 2018-2020 года» (был создан после нападения на школу в Казани).