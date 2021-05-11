Каким требованиям сотрудников ДПС можно не подчиняться: разъяснения адвоката

Какие требования сотрудников ДПС являются незаконными, рассказала агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

По словам юриста, гражданин обязан подчиняться законным требованиям представителей правоохранительных органов, иначе ему может грозить административная ответственность и арест вплоть до 15 суток.

Чтобы определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие нет, следует ориентироваться на нормативные акты, которыми руководствуются сотрудники органов внутренних дел. Помимо Конституции, закона о полиции и КоАП, деятельность дорожно-постовой службы регулируется федеральными законами о безопасности дорожного движения, правилами дорожного движения и Административным регламентом согласно приказу МВД.

Как отмечает адковат, эти документы регулируют права граждан, например, водитель не обязан выходить из машины при остановке инспекторами в условиях интенсивного движения, потому что это создает опасность для его жизни. То же самое касается требования «дыхнуть в трубочку» — автомобилист имеет право потребовать освидетельствования в медицинском учреждении, а не на дороге, но отказаться он не может. Однако если водитель прошел освидетельствование и не согласен с результатами, он имеет право потребовать прохождения теста в медицинском учреждении

Бывает также, что инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля. Здесь тоже есть ряд правил, например, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие двух понятых.