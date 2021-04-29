Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники

О том, что москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

По словам синоптика, не стоит рассчитывать на серьезное потепление в ближайшие дни, особенно жителям центральной России.

Последний день апреля в Москве, как рассказал Вильфанд, выдастся очень сырым. Температура будет в районе 13-15 градусов, но тепла москвичи не почувствуют из-за дождя и сильного ветра.

Погода на 1 мая не принесет весеннего настроения, будет «нервной», переменчивой, с большим количеством осадков. Ночью ожидается +5-7 градусов, а днем — от 8 до 13.

Уточняется, что осадки прекратятся 2 мая, но температура в Московской области ночью составит от 0 до минус 5 градусов, а днем — от 10 до 12 градусов тепла.

В центре России ожидается средиземноморский циклон с низким давлением.

«3 и 4 мая может выпасть 10-15 мм осадков. Это довольно много. И 4 мая произойдет очередное понижение температуры — днем будет только около 10 градусов тепла. В нерабочие дни резкого потепления мы не ожидаем», — рассказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра также отметил, что в зоне тепла с температурой от +20 градусов на майские праздники окажутся сибирские регионы: Омская, Томская, Новосибирская области, а также восток Забайкалья, Хабаровский край, Амурская область и Приморье.