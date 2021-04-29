Фото: depositphotos

Как защитить себя и своего питомца от коронавируса?
Фото: Global Look Press

Потапенко: Мы вернулись в брежневское время – раскачиваем вагон и делаем вид, что едем
Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
В центре внимания
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
"Вы все предатели вместе с голым королем": Суд оставил в силе приговор Навальному
Опубликованы первые фото похудевшего Навального после голодовки
"Скоро все дороги будут платные": как друзья Путина зарабатывают на стройке автотрасс

Новости дня

29 апреля, четверг

[19:47]Москвичей предупредили о проблемах с выездом из города 1 мая
[18:49]В Архангельске сторонника Навального посадили на 2,5 года за клип группы Rammstein
[17:57]Против уволившегося из-за Навального полицейского в Иваново начали проверку по УК
[17:10]Черненькая и рыженький: Милонов благословил солистку "Тату" на работу в "Единой России"
[16:06]"Медуза"* попросила читателей о помощи: "Власти разрушили наш бизнес за один день"
[15:44]Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники
[15:27]В России ужесточат правила постановки на воинский учет
[15:23]Закрытие штабов Навального не отменяет "Умного голосования" – Волков
[15:06]Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT
[14:43]Суд отказался принимать иск против учительницы, которую якобы засняли на митинге
[14:16]В Москве зафиксировали наибольшее число заболевших COVID-19 с января этого года
[13:25]Адвокаты потребовали обнародовать "секретные" данные по делу ФБК* и дать им копии
[12:41]СК нашел Навальному с соратниками необычную статью УК о насилии над гражданами
[12:25]ФСБ сообщила о задержании 16 украинских радикалов, готовивших массовые убийства
[12:01]Десяток яиц и тысяча рублей. Магадан и Хабаровск агитируют пенсионеров привиться
[11:46]Умер герой мема "хохочущий испанец", комедиант Хуан Хоя Борха
[11:41]Писатель Евгений Гришковец объявил о предстоящей экспедиции в Арктику: видео
[11:35]Волков заявил о закрытии штабов Навального. Это не ребрендинг, их правда больше нет
[11:13]Во Внуково назвали случайностью уход самолета Навального на запасной аэропорт
[11:06]В Москве перекроют центральные улицы из-за ночной репетиции парада Победы
[10:59]В Питере снова граффити: не Навальный, а силовик. Ждем маляров и уголовное дело?
[10:48]Более половины россиян готовы обучиться на новую профессию после пандемии
[10:40]"Это подлость!": муж лишил Любу Успенскую квартиры в Америке за 2 млн долларов
[10:29]11 тысяч зеков готовы строить БАМ. ФСИН просит не сравнивать это с БАМлагом
[09:42]За граффити с Навальным в Питере возбудили уголовное дело о вандализме
[09:03]Новый налог, не такие уж и нерабочие дни, угрозы Европарламента. Главное к 29 апреля
[08:37]Нельзя печь куличи и ссориться: Православные отмечают Чистый четверг
[00:20]В Москве поликлиника пожаловалась на мать ребенка с диабетом после требований тест-полосок

28 апреля, среда

[23:48]В России начали выпускать единый экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С
[23:23]Сотрудники питерской библиотеки закосплеили игру "Мортал комбат" в читальном зале
[22:33]"Не помнит названий регионов": Хуснуллина раскритиковали за идею сокращения регионов
[21:27]Симоньян обеспечила журналистов RT охраной и подняла им зарплаты
[20:32]В Польше президент федерации шашек извинился за убранный флаг РФ во время матча
[19:55]Это тайна: Литвинович не смогли объяснить причину ее исключения из ОНК
[18:44]Юля Волкова из "Тату" примет участие в праймериз "Единой России"
[17:51]Аллергиков в Москве от цветения березы спасет дождливая погода
[16:58]В Мурманске обстреляли штаб Навального, а его координаторку задержали
[16:07]Пивоваров ничего не знает о проверках МВД. Он говорит, что ничего не подделывал
[16:05]Номинантами премии "Инновация-2021" стали выставки "Гаража" и "ГРАУНД Солянки"
[15:46]Шереметьево проведет эксперимент по посадке пассажиров в самолеты "по лицу"

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники

Авто
15:44, 29 апреля 2021

Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники
Фото: Дмитрий Мальтера
Фото: Дмитрий Мальтера

О том, что москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета». 

По словам синоптика, не стоит рассчитывать на серьезное потепление в ближайшие дни, особенно жителям центральной России. 

Последний день апреля в Москве, как рассказал Вильфанд, выдастся очень сырым. Температура будет в районе 13-15 градусов, но тепла москвичи не почувствуют из-за дождя и сильного ветра.

Погода на 1 мая не принесет весеннего настроения, будет «нервной», переменчивой, с большим количеством осадков. Ночью ожидается +5-7 градусов, а днем — от 8 до 13.

Уточняется, что осадки прекратятся 2 мая, но температура в Московской области ночью составит от 0 до минус 5 градусов, а днем — от 10 до 12 градусов тепла. 

В центре России ожидается средиземноморский циклон с низким давлением. 

«3 и 4 мая может выпасть 10-15 мм осадков. Это довольно много. И 4 мая произойдет очередное понижение температуры — днем будет только около 10 градусов тепла. В нерабочие дни резкого потепления мы не ожидаем», — рассказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра также отметил, что в зоне тепла с температурой от +20 градусов на майские праздники окажутся сибирские регионы: Омская, Томская, Новосибирская области, а также восток Забайкалья, Хабаровский край, Амурская область и Приморье. 

Теги: #Погода

Рубрика: Авто

Поделитесь статьей:

Фото: Дмитрий Мальтера

Авто

Вильфанд: москвичей ожидают прохладные и дождливые майские праздники
Фото: Дмитрий Мальтера

Авто

В Москве перекроют центральные улицы из-за ночной репетиции парада Победы
Фото: Global Look Press

Авто

Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Политика
Навальный рассказал жене о жизни в колонии: Вчера меня носили в баню и дали 5 ложек каши
Где-то может треснуть: в Кремле нарастает напряжённость среди правящих элит
Силовики перехватят власть в России? Гудков раскрыл главные риски для Путина
"Руки прочь от Лехи!": Пивоварову прочат судьбу Навального после наезда полиции
Общество
Что нового ждет россиян с 1 мая 2021 года: 9 новых законов и правил
Депутата-патриота обокрали в фитнес-зале на 1400 долларов
О Путине все забыли: в Петербурге во время визита президента "появился" Навальный
Авиакомпания, выбросившая пассажиров ради губернатора, отделалась жалким штрафом
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Неблагодарные жители села Тупик нагло утверждают, что мост за 3 млн им так и не построили, хотя администрация района давно уже оплатила все работы в полном объеме. И сайт госзакупок говорит, что все было сделано в лучшем виде и жители уже ездят по новенькому мосту, радостно бибикая друг другу и пешеходам. Потому как срок окончания работ... 1 февраля

Культура и ТВ
"Почему мы должны содержать Симоньян?": гигантская зарплата ведущей взбесила россиян
Актер Дмитрий Дюжев решил полностью отказаться от алкоголя
"Били по любому поводу!" Опра Уинфри рассказала в книге о пережитом насилии
Ревве и Вайсбергу запретили использовать в комедии песню с Олимпиады-1980
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассталась с мужем после 20 лет брака
"Мы в полном шоке!" Валерия рассказала о главном скандале на "Маске"
"Мерзкий социум!" Дочь Волочковой жестко ответила назвавшим ее убогой певицей
"Баба – ужас!" Лена Миро обрушилась на "татушку" Волкову, идущую в Госдуму от ЕР

Здоровье
Комнатные мухи могут распространять коронавирус
МРТ поможет заранее выявить синдром разбитого сердца
Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса
Месяц рождения ребенка влияет на успехи в школе
Туризм
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Кострома, Египет, Крым и Куба: Что предложат россиянам вместо Турции и Танзании
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^