В Москве перекроют центральные улицы из-за ночной репетиции парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в четверг, 29 апреля, на Красной площади в Москве.

Как сообщается, с 17:30 и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту парада улицы на западе, северо-западе и в центре города.

По традиции техника начнет выстраиваться на Тверской улице около 19:00 мск, а сама репетиция начнется в 22:00. В ней будут задействованы пешие расчеты и механизированная колонна.

Согласно данным РИА Новости, будут перекрыты следующие участки: Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники. Помимо этого, будет перекрыто движение на Карамышевском мосту, на улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники, на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня.

Движение транспорта также перекроют на Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садово-Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной улице, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.

Начиная с 22:00 и до окончания мероприятия перекроют Тверской и Страстной бульвары, а также Большой Путинковский переулок; с 22:30 движение не будет осуществляться на участке следования колонны по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару. Движение будет возобновляться по мере прохождения колонны.

Как отмечается, 29 и 30 апреля по маршруту следования техники будут ликвидированы все парковочные места.

В дептрансе уточнили, что 1, 3, 9 и 10 мая можно будет бесплатно парковаться на всех улицах столицы.

Парковки будут работать в обычном платном режиме 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая. При этом в воскресенье, 2 мая, оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом 380 руб./час.