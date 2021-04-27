В Новосибирске арестовали за долги пытающийся возродиться спорткар Marussia

Как сообщает агенство WEK.ru, в Новосибирске не оставляют попыток возрождения российского спорткара Marussia, но мешают долги.

Этим уже несколько лет занимается конструкторское бюро «Спектр», принадлежащее Андрею Братенькову. Сейчас ситуация ухудшилась из-за долга в 400 тысяч рублей перед МАУ «Городской центр развития предпринимательства», у которой бюро арендует площади.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, бюджетное учреждение подало иск в Арбитражный суд Новосибирской области о взыскании долга. Иск был удовлетворен, приставы арестовали прототип спорткара В1, комплектующие и оборудование, принадлежащее должнику, а помещение опечатали.

Если в скором времени ситуация с долгом не будет решена, прототип выставят на торги. Стоимость автомобиля Marussia В1, согласно некоторым источникам, начинается от 3,9 млн рублей, а вот арестованный спорткар якобы стоит около 16 млн.

Братеньков рассказал, что речь идет о задолженности за девять месяцев. «Мы не просчитали эти риски... Не учтя этот риск, мы получили кассовый разрыв. Это не трагедия», — заявил предприниматель.

Владелец бюро уверяет, что в США и Великобритании на Marussia есть потенциальные покупатели и если сделка состоится, это закроет все финансовые обязательства. Более того, по расчётам Братенькова, денег хватит не только на погашение долгов, но и на приобретение производственного корпуса.

Компания Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко. Было заявлено, что компания будет специализироваться на производстве суперспортивных автомобилей премиум-класса. Завод компании был расположен в Москве, спорткар выпускался в двух версиях: B1 и B2. В Сибирь Marussia попала в 2011-м, но массовые продажи так и не начались. Потом у Marussia Motors возникли проблемы, и в апреле 2014-го СМИ сообщили о закрытии проекта. Сердцев в партнёрстве с Братеньковым выкупили несколько машинокомплектов, но конструкторская документация была утрачена, Фоменко не стал передавать авторские права, да и Братеньков остался в проекте один. Принадлежащее ему конструкторское бюро «Спектр» продолжает пытаться запустить производство российских спорткаров, но в итоге располагает всего шестью машинокомплектами и собранным автомобилем, который и арестовали судебные приставы.