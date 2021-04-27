В центре Москвы 27 апреля перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы. Об этом говорится в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Согласно сообщению, 27 апреля в 21:00 в центре столицы перекроют Тверскую, Моховую, Охотный Ряд и другие улицы, а также поменяются маршруты наземного транспорта в центре.

Как уточняет дептранс, перекрыты будут Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра); Тверская ул. (от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.); 1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека); Оружейный пер. (от д. 3, стр. 1 по Оружейному пер. до Тверской ул.); Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверская ул.); ул. Охотный ряд (от Тверской ул. до ул. Б. Дмитровка); ул. Б. Никитская (от Моховой ул. до Романова пер.)

Возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском бульваре, Страстном и в Большом Путинковском переулке.

В ведомстве также отметили, что следующие большие ограничения будут 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы пройдет в обычном формате. В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году Кремль не станет приглашать гостей из других стран. «Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. (...) В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены нашими санитарными властями», — заявил Песков. Стоит отметить, что в прошлом году, на юбилейную 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Москву, отказались приехать почти все мировые лидеры.