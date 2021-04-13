В Москве на четверть снизилось число покупок новых легковых авто

В столице за март было продано 18,8 тысяч новых автомобилей, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу агентства «Автостат». Это на 24% меньше, чем в марте 2020 года.

При этом на некоторые модели спрос наоборот значительно вырос. Так, Hyundai Solaris продана на 73% в большем количестве. У Skoda Rapid прирост продаж составил 54%.

Ранее «Автостат» сообщал, что жители Москвы и Подмосковья с начала года меньше стали интересоваться вторичным рынком авто, но лишь на 0,7%. В целом по России же рынок авто с пробегом за март вырос на 10,4%.